Oltra desecha las empresas mixtas para gestionar la Sanidad: "La gestión directa es la más eficiente y la apoyada por el Botànic"

La vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al pleno que l'Acord del Botànic deja muy clara la apuesta del Gobierno valenciano por recuperar la "gestión directa" de la Sanidad en los departamentos que fueron privatizados por el PP con el modelo Alzira. "El Botànic tiene una hoja de ruta, un libro de cabecera que habla claramente de gestión pública de la sanidad", ha argumentado.

Oltra ha contestado así a preguntas de los periodistas a la intención de algunos miembros del PSPV en el Consell de cambiar el modelo de reversión a la gestión directa tras la salida al ministerio de la consellera Carmen Montón, su máxima impulsora con el apoyo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "La reversión del hospital de la Ribera ha salido muy bien y se están aumentando los servicios y la plantilla", ha mantenido. Para Oltra "la gestión directa de la Sanidad es la más eficiente, la más igualadora".

El diputado de Podemos Antonio Montiel también se ha referido a la presencia del asesor de Presidencia José Manuel Orengo en las reuniones entre la Conselleria de Sanidad, Hacienda y Ribera Salud y en las que se habría planteado la posibilidad de mejorar las relaciones con la empresa concesionaria o, incluso la creación de empresas mixtas para gestionar la Sanidad en lugar de recuperar la gestión total. "Que Orengo esté de fontanero mayor del Reino, me intranquiliza", ha asegurado en la tertulia Sociedad Valenciana de la emisora 99.9 Radio.

Para Montiel, la actitud del PSPV "es ambivalente" y le ha pedido más implicación. El diputado de Podemos ha asegurado que pedirá explicaciones.

EUPV a través de su coordinadora general, Rosa Pérez Garijo, también exige explicaciones y muestra su preocupación por un posible cambio en la estrategia del Gobierno valenciano en la reversión del modelo Alzira.

Petición a la nueva consellera de Sanidad

Así, Rosa Pérez Garijo le ha pedido a la nueva consellera de Sanidad, Ana Barceló, que finalice el trabajo que empezó su antecesora en el cargo, Carmen Montón, en cuanto a la reversión de los hospitales públicos que se encuentran en manos privadas. "Desde EUPV consideramos que el hecho que la gestión del Hospital de la Ribera haya pasado de gestión privada a gestión pública ha sido de las mejores medidas que ha tomado el gobierno del Botánico", ha dicho la dirigente de la formación de izquierdas, no obstante, ha mostrado su preocupación por las informaciones que apuntan a que la salida de Montón pueda favorecer precisamente los intereses de las empresas privadas que podrían optar por una gestión mixta entre el capital privado y público al estilo de las empresas de agua.

"Queremos mostrar nuestra disconformidad y, por eso, pedimos que se apueste verdaderamente por una gestión pública que vigile los intereses de la ciudadanía y no los de las empresas privadas que durante tantos años han estado enriqueciéndose de las arcas públicas de nuestro territorio", ha dicho Rosa Pérez Garijo. Además, la máxima representante de EUPV ha recordado que no se puede "volver a caer en una de las materias negras del PP como fue la entrega de la sanidad a manos privadas para convertirla en un negocio y no en un derecho".