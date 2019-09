Oltra dice que los ajustes en la Administración valenciana no supondrán "ir hacia atrás" sino que implicarán no avanzar todo lo previsto

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que el plan de ajuste que deberá acometer el gobierno valenciano, que implica recortes en la Administración valenciana, no supondrá "ir hacia atrás", sino que "a lo mejor" lo que supone es no avanzar todo lo previsto, y ha remarcado que se está yendo "paso a paso" y "cuando esté la propuesta madura se aprobará", siempre desde el consenso en el seno del Pacto del Botánico.

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa del pleno del Consell, el primero tras las vacaciones de verano, al ser preguntada sobre los ajustes a realizar por la situación financiera de la Generalitat al no materializarse las transferencias a cuenta del sistema de financiación por parte del Gobierno central.

Según ha indicado, "contención del gasto no es reducir el crecimiento que se ha tenido ya", sino que a lo mejor se preveía llegar a 7 y se llegará a 6 o 6,5. "Recorte es lo que se hacía antes, lo del PP sí era clavar la tijera", ha señalado.

Oltra también ha precisado que la mayor parte de los ingresos previstos en los presupuestos autonómicos vienen de las transferencias estatales y en el caso de la recaudación de los impuestos cedidos, ha indicado que la Comunitat es la segunda que más ha recaudado en Patrimonio y ha hizo "los deberes" con una reforma fiscal progresiva. "No como otras comunidades, que piden al Estado mientras montan paraísos fiscales y nos hacen dumping al resto", ha advertido.

El Botànic sabe "dialogar"

En relación a las diferencias entre socios respecto a esos ajustes, el del Botànic es un gobierno de coalición que "si algo sabe hacer es dialogar, escuchar y encontrar siempre los puntos de equilibrio" y también lo hará en esta cuestión.

En todo caso, ha recordado que el problema "diagnosticado", en el que todos los partidos están de acuerdo aunque haya diferentes "miradas" sobre su abordaje, radica en la necesidad del cambio de modelo de financiación autonómica.

A su juicio, aunque un gobierno esté en funciones "debe garantizar la suficiencia financiera" de las autonomías y de ahí que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitara reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un encuentro que tendrá lugar el martes.

Una reunión importante, pero no "suficiente"

"Es una reunión muy importante, una iniciativa muy importante del presidente", ha subrayado Oltra, quien ve necesario reivindicar al gobierno la transferencia de 730 millones, 450 por las entregas a cuenta del sistema de financiación y 280 por el IVA del cuarto trimestre de 2017. A partir de ahí, ha proseguido, esa reunión "no es suficiente".

Preguntada sobre si Puig llevará alguna propuesta a la ministra para esa transferencia de recursos, ha señalado que no se ha debatido ninguna este viernes pero irá, "como siempre, a proponer soluciones para los valencianos" y para el resto de comunidades que están en la misma situación, y se espera que el Gobierno "proponga alguna solución".

A su juicio, lo que debe hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez es que las transferencias que la ministra Montero dijo llegarían antes del 15 de septiembre lleguen "antes del 15 de septiembre o del 30, pero que vengan ya", porque eso supondría "una bomba de oxígeno" para las arcas públicas. Después, otras soluciones al problema de fondo "se irán hablando".

Ante la pregunta de si habría que acometer ajustes si llegaran finalmente esos 730 millones, Oltra ha incidido en que van "paso a paso" y hay que esperar a ver qué pasa en esa reunión: "Más que adelantarse, lo mejor es ir paso a paso".

"Si no se tapa la herida, transfusiones"

Mónica Oltra ha insistido en que la Comunitat Valenciana es la peor financiada y hasta que no se solvente ese problema y no se "tape la herida" depende de "transfusiones". Ha advertido de que mientras tanto la comunidad "siempre va a estar cojeando".

En este punto, ha señalado que requiere una solución "singular" y ha lamentado que se le pida a la Comunitat Valenciana el mismo esfuerzo que otras comunidades con mayor financiación per cápita: "No le puedes pedir el mismo esfuerzo a alguien a quien no le llega la camisa al cuello. Nosotros tenemos un cuerpo inmunodeprimido y no podemos tener la misma respuesta que un cuerpo sano". Así se le trasladará a la ministra, aunque es algo que "cae por su propio peso, es de sentido común".

Ni verbalizar un nuevo escenario electoral

Por otra parte, respecto a la situación política nacional, ha señalado que la resolución "parece inmediata" porque el día 23 se sabrá si hay o no nuevo gobierno o "salta todo por los aires", en cuyo caso afrontará este escenario el mismo día 23.

"Yo, de verdad, no me veo con ánimo ni espíritu de plantearme esa tesitura de nuevas elecciones. En este momento no quiero ni pensarlo. Si eso se da, que me cuesta, me duele hasta verbalizarlo, el 23 lo pensaré. Como Escarlata O'Hara, mañana lo pensaré", ha indicado.