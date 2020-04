Ovació veïnal per a la Creu Roja pel repartiment d’aliments de l’Ajuntament de València a 700 majors vulnerables

No treballen en els centres sanitaris, però la seua ajuda també és fonamental per a assistir les persones més necessitades de València durant la crisi del coronavirus i també obtenen per això el reconeixement de la ciutadania en forma d’aplaudiments (vegeu el vídeo).

Es tracta de tècnics i voluntaris de la Creu Roja, que duen a terme un ampli desplegament en col·laboració amb l’Ajuntament de València perquè el confinament no es traduïsca en l’abandó del sector més vulnerable de la societat.

Aquesta actuació forma part del Pla Creu Roja Respon, que pretén aconseguir més d’1.350.000 persones per als pròxims dos mesos a Espanya. Es tracta del repte social i humanitari més gran de la història de la Creu Roja Espanyola, a què s’ha sumat el consistori de la capital valenciana.

Durant les tres primeres setmanes d’aquest pla d’actuació, la Creu Roja Espanyola acumula un total de 14.400 intervencions a la ciutat de València.

Es tracta d’una faena en plena coordinació amb les administracions públiques en què destaca la tasca conjunta amb l’Ajuntament de València per a arribar a les persones més vulnerables de la capital.

La presidenta local de la Creu Roja Espanyola a València, Nieves Dios, ha valorat la participació ciutadana: "Percebem un gran suport per part de la societat cap a la nostra tasca. Estem rebent de manera continuada l’oferiment de persones per a qualsevol mena de servei en aquests moments tan difícils, un gest de generositat que procurem canalitzar cada dia. En aquests moments, està resultant clau la gran implicació i entrega de l’equip humà, tant de personal voluntari com tècnic, per a portar avant la nostra faena amb els qui més ens necessiten".

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha comentat de manera "molt positiva” les actuacions conjuntes que estan duent a terme l’Ajuntament de la ciutat i la Creu Roja: "Són moments durs per a tota la ciutadania, però especialment per a les persones més vulnerables. Per això cal redoblar esforços per estar al costat dels nostres majors, de les persones en situació de dependència, de les famílies en una situació de precarietat, dels sensesostre… És encomiable la faena de les regidories de Serveis Socials, Envelliment Actiu, Policia Local i de la Creu Roja, col·laborant braç a braç per fer front a una crisi de la qual només podrem eixir des de la responsabilitat de les institucions i la solidaritat: donant-nos suport els uns als altres com a societat".

Cistelles bàsiques d’aliments per a majors

Les persones majors constitueixen un dels col·lectius més vulnerables davant de la COVID-19. Per això, la Creu Roja Espanyola s’ha posat a la disposició de la Regidoria d’Envelliment Actiu de l’Ajuntament de València per al lliurament de cistelles en els seus domicilis, que inclouen alimentació i productes bàsics d’higiene.

Les cistelles bàsiques d’aliments garanteixen les necessitats energètiques i nutricionals de les persones majors per a una setmana, i permeten l’accés a alimentació variada i sana. Juntament amb els productes, s’inclouen recomanacions nutricionals, propostes de menús i l’adaptació per a persones amb patologies cròniques o al·lèrgies.

Aquest projecte, que es va posar en marxa el 31 de març, preveu el lliurament diari de 25 cistelles per a persones majors i es preveu arribar a 775 lliuraments al mes. Està vinculat al servei de l’Ajuntament de València per a l’atenció de majors i es pot sol·licitar a través del 900 525 798.

A més d’aquesta nova iniciativa, la Creu Roja Espanyola du a terme una tasca amb persones majors a València que s’han adaptat al nou context social, substituint l’acompanyament domiciliari del voluntariat per contacte telefònic.

Les telefonades pretenen mitigar situacions de soledat no volguda, comprovar el seu estat de salut, proporcionar consells de prevenció davant de la COVID-19 i detectar possibles necessitats. Així mateix, es mantenen serveis essencials com la Teleassistència Domiciliària.

Persones en vulnerabilitat extrema

Des del 16 de març i diàriament, la Creu Roja Espanyola acosta ajuda alimentària de l’Ajuntament de València, juntament amb la Policia Local de València, a 430 persones en situació de vulnerabilitat extrema. Són, la majoria, famílies que viuen en assentaments i a les quals se’ls dona alimentació bàsica diàriament, juntament amb lots d’higiene personal i per a la llar i roba d’abric.

Actualment l’Ajuntament de València i la Creu Roja Espanyola treballen en la millora d’aquesta intervenció, inicialment d’emergència social, per adaptar-la a les necessitats detectades i personalitzar les ajudes.

En total i en coordinació amb la Regidoria de Drets Socials, ja s’han fet més de 11.400 intervencions amb persones en assentaments i usuàries dels Serveis Socials de l’Ajuntament de València.

La tasca de la Creu Roja Espanyola a la ciutat de València es completa amb l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat, derivades per les diferents administracions públiques. En aquest sentit, ja han dut a terme prop de 2.900 intervencions telefòniques, en línia i en els punts d’atenció, i un total de 177 lliuraments d’ajudes bàsiques.