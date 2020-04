El PP de València pregunta a Ribó si ha pedido permiso a Calatrava para cambiar luminarias de sus puentes que el propio PP modificó

"¿Consultó el equipo de Gobierno con el arquitecto Santiago Calatrava la instalación de farolas tanto en el Puentes Assut de l’Or como en el de Exposición, en sustitución de lailuminación prevista en el proyecto original?; ¿autorizó estos cambios Interesamos número del expediente de ambos puentes".

Esta es una de las preguntas que el edil del grupo municipal popular de València, Carlos Mundina, ha elevado al pleno de este jueves.

La respuesta del Gobierno municipal, en este caso de la concejala de Servicios Centrales, Luisa Notario, no ha estado exenta de sarcasmo.

Según detalla, "esos dos puentes se renovaron antes del 2014, con el anterior equipo de Gobierno (PP). Se desconoce si se consultó con el señor Calatrava".

La contundente respuesta no finaliza ahí: "En particular, la instalación de alumbrado del puente de l'Assut de l'Or no fue recibida ni asumida en mantenimiento hasta que no se instaló el actual alumbrado, tal como se indicaba en los informes del entonces llamado Servicio de Alumbrado y Fuentes Ornamentales; su ejecución fue fruto de un convenio con CACSA".

Notario prosigue añade en tono irónico que "a título informativo, se informa que las instalaciones de alumbrado que venían en los proyectos de los puentes de l'Assut de l'Or y de Exposición nunca tuvieron informe favorable del servicio de Alumbrado, puesto que entre otros motivos de tipo técnico, eran instalaciones con un consumo de energía elevadísimo, con un gran deslumbramiento y con unos niveles luminosos en calzada y aceras realmente bajos".

Además, "ambas instalaciones de proyecto presentaban grandes dificultades de mantenimiento por tratarse de un tipo de instalación con tubos fluorescentes en línea corridos"

En la respuesta no falta detalle: "Como anécdota, la instalación del Pont d'Exposició se tuvo que cambiar por vandalismo porque no duró ni un día; el día siguiente de abrir el puente al público estaban casi el 25% de las pantallas de tubos fluorescentes rotos, aparentemente a patadas·.

Para rematar el relato, asegura que "el anterior equipo de Gobierno (PP) procedió a modificar la instalación de un puente que ya era de propiedad municipal y a ejecutar la que existe actualmente; como ejemplo indicar que solo la instalación de alumbrado del puente de l'Assut de l'Or consumía más energía eléctrica que toda la avenida del Puerto (que mide dos kilómetros), y estos costes de explotación eran inviables".

Así pues, como conclusión, "se desconoce si el señor Calatrava autorizó estos cambios; la titularidad del puente de l'Assut de l'Or era de CACSA, previamente a ser municipales y el de Exposición ya era municipal cuando el anterior equipo de Gobierno decidió modificar su alumbrado".

Sobre la solicitud de los expedientes, explica que "no hay ningún inconveniente en enseñar los expedientes, pero están en formato papel. Para localizarlos físicamente hay que ir a buscarlos al almacén de Vara de Quart, si fuera necesario, pero en las actuales circunstancias no ha sido posible".