El PP de València frena el seu denunciant compulsiu (i imputat) arran del fracàs de les seues demandes contra l’esquerra

La portaveu municipal, María José Catalá, adverteix que les denúncies judicials es coordinaran des del grup popular i que es presentaran "quan el procés tinga possibilitats de prosperar" Catalá controlarà així l’activitat de l’assessor Luis Salom, investigat en el cas Taula, que va presentar una quinzena de denúncies el mandat passat, cap de les quals ha acabat en judici Els populars encara no han decidit si pagaran els 2.000 euros necessaris per a personar-se en el cas de presumpte fraccionament de contractes pel qual ha declarat com a investigat Pere Fuset (Compromís)