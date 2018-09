El PP confirma que César Sánchez no optará a repetir como alcalde de Calp

Ya no son meras especulaciones. La cúpula del PP valenciano ha confirmado que, salvo sorpresa mayúscula, el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, que también preside la Diputación de Alicante, no optará a repetir en el cargo después de dos mandatos. Sánchez se centrará en continuar como presidente de la institución provincial. Durante la noche de este martes y de forma un poco sorprendente la noticia fue adelantada en Calp por el exalcalde de esta formación política Javier Morató en su muro de Facebook.

En realidad la decisión no viene de València, sino de Madrid. Es la dirección nacional de esta fuerza política la que quiere que Sánchez se centre en dos cosas: su labor al frente de la Corporación provincial, en el caso lógicamente de que el PP retenga la Diputación, y en su puesto en la dirección nacional del PP en Génova, donde ocupa la Secretaría de Transparencia. Sánchez comenzó la carrera de las primarias apoyando a Cospedal, pero ahora uno de los más firmes puntales de Pablo Casado.

Demasiadas responsabilidades. Así que lo más lógico, arguyen en el partido, es que Sánchez no siga en Calp.

Durante el actual mandato, de hecho, ha faltado en muchas ocasiones en el ayuntamiento a plenos a los que directamente no asistía o que abandonaba a mitad de sesión, encrespando así los ánimos de la oposición.

A todo eso, el todavía alcalde calpino guarda silencio, con lo que ha permitido que las especulaciones sobre su futuro político vuelvan a dispararse, como ya pasó en 2017, cuando se anunció que ni siquiera agotaría la actual legislatura, algo de lo que después se arrepintió. Pero ahora parece que la cosa va más en serio. Y que Sánchez por fin hablará para decir que no repite el próximo 13 de septiembre, durante la cena que los populares calpinos celebrarán para arrancar el curso político.

Dos grandes incógnitas todavía

No obstante, sigue habiendo incógnitas. Para repetir al frente de la Diputación, Sánchez necesita ser concejal. Es decir, presentarse en alguna lista municipal, aunque no sea como alcadable. Aquí la duda es si va como número dos en la lista de Calp o en la de Alicante, el puesto que tradicionalmente ha ocupado en la formación de la gaviota el aspirante a gestionar la Corporación provincial.

Pero en Calp interesa más otra cosa. Saber quien le sucederá como alcaldable popular. Anoche, Morató aseguró que sería una mujer y por ahí van los tiros. A los dos nombres que se han barajado hasta ahora, la presidenta del partido, Ana Sala, y la actual concejala de Cultura, Pilar Cabrera, se une otro: la regidora de Fiestas Ana Perles, que ahora mismo oficialmente no es del PP, sino de Alternativa Popular, la formación política que en su día fundara Javier Morató cuando tuvo que marcharse del PP cercado por los casos de corrupción en los que aún está envuelto (condenado por estafa fiscal e imputado por el caso Brugal).

Este último dato es interesante porque Morató podría estar presionando, y de ahí su anuncio de la pasada noche, para que Perles fuera la elegida a cambio de que Alternativa Popular regrese al PP y se conforme una amplia unificación de las formaciones de centro-derecha en Calp de cara a las elecciones.

No está claro todavía si el próximo 13 de septiembre Sánchez resolverá quien es su sucesora. Pero no queda demasiado tiempo. Los populares ya han anunciado sus candidatas en otras poblaciones, como en Dénia o Xàbia.