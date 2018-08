El PSPV rechaza la reunión de Podemos para calmar la crisis del Botànic

El PSPV rechaza que Podemos haga de mediador para superar la crisis del Botànic. No por incrementar la tensión, si no porque considera que no hay crisis alguna. Así lo manifestaba este martes el portavoz socialista Manolo Mata tras la Junta de Síndics en las Corts Valencianes, preguntado por la intención de Antonio Estañ de calmar los ánimos a propósito del cambio de posición del PSPV en la votación de los objetivos de déficit y los cruces de acusaciones entre socios de Gobierno.

"No creo que haya que hacer una reunión para evaluar los marujeos del verano", comentaba Mata en la sala de prensa, añadiendo que sin redes sociales las recientes disputas habrían pasado desapercibidas. El portavoz socialista trataba así de quitarle hierro a la bronca entre la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y el jefe del Ejecutivo, Ximo Puig, a cuenta del cambio de posición en la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de la que, sostiene Compromís, no fueron informados, y su remanente, el afeo de la número 2 del Gobierno autonómico a la consellera de Justicia por negociar directamente con el Ministerio de Igualdad una comisaría exclusiva para delitos relacionados con la violencia de género, competencia de Oltra.

No obstante, el síndic emplazaba a la formación morada -que pretende reunir a las tres fuerzas del Botànic cuanto antes- al mes de octubre, una vez pasado el debate de política general, que se celebrará en dos semanas."El pacto se reúne periódicamente y la siguiente [reunión] nos toca convocarla al PSPV, yo creo que el momento adecuado sería el mes de octubre para afrontar el presupuesto, que es de verdad donde nos jugamos las cosas, y el calendario legislativo", ha dicho el también vicesecretario general de los socialistas valencianos.

Mata ha asegurado que esas discrepancias no son una crisis "ni muchísimo menos" y las ha definido como "tuit-crisis menores en las que los más papistas que el papa engrandecen la bola". Con sus particulares metáforas, consideraba que, para esclarecer lo sucedido, "lo que hay que hacer es poner el VAR como en el fútbol, ver un poco qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo podemos evitarlo y si hay que sacar tarjeta roja, se saca", ha ironizado.

No obstante, considera que la comisaría especializada en violencia de género y "la respuesta ante las increíbles mejoras que ha habido por parte del Gobierno de España en el tema de la financiación son dos temas discutibles, claro que sí", pero no son "dramáticos".

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha resaltado que la reunión del pacto "es ordinaria y estaba previsto ya convocarla en septiembre u octubre". Ha detallado que la fecha que barajan es convocarla "de aquí a 15 días", posiblemente poco después del Debate de Política General, aunque será cuestión de "ajustarse a las agendas".

Es un encuentro, ha dicho, que ven muy "productivo" para ver qué se ha hecho, qué queda pendiente y "encarar lo que queda de legislatura". "Es una reunión importantísima a la hora de afrontar qué hemos hecho bien, dónde podemos mejorar y, sobre todo, qué es lo que queda por hacer", ha concluido