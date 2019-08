Pacma graba el desplome de un caballo en las fiestas de Riba-roja y denuncia maltrato animal

El partido animalista Pacma ha denunciado a través de un vídeo difundido en redes sociales el maltrato animal al que se ven sometidos los caballos en las fiestas de tiro y arrastre de Riba-roja del Turia. Los animalistas denuncian estas prácticas en las fiestas populares y piden a los alcaldes y a la Generalitat que les pongan fin.

La organización grabó el domingo una parte de la fiesta municipal en la que se ve como un caballo se desploma por "agotamiento", según describen en el audiovisual. El animal va cargado con un carro de sacos y se desplaza con dificultad mientras varias personas tratan de que se mueva hasta que ceden sus patas.

"Aunque no se golpeara al animal durante la prueba, obligar a un caballo a arrastrar un carro que puede llegar a triplicar su peso por una pista de arena bajo una temperatura de 40 grados es violencia contra los animales", denuncian los animalistas.

El partido animalista ha hecho hincapié en que "hace pocos días Italia se indignaba con el tiro y arrastre" en València tras, según subraya, "hacerse viral en este país un vídeo sobre la violencia de esta práctica, con varios millones de visualizaciones y cientos de comentarios críticos en redes sociales". El vídeo al que hacen referencia fue grabado hace varios años.

Uno de los caballos obligados a participar en una prueba de tiro y arrastre se desplomó de agotamiento.



PACMA volvió a grabar ayer domingo en Ribaroja de Túria cómo un caballo se desploma de agotamiento.



¡Ya está bien de violencia hacia los animales!



🗞️ https://t.co/xzsnG8aXoSpic.twitter.com/3EirRyQVjM — PACMA (@PartidoPACMA) August 12, 2019

El mimso domingo, la coordinadora de Pacma en Valencia, Raquel Aguilar, difundía una carta abierta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, pidiéndole que no permitiera la práctica en la ciudad."En el sufrimiento de los animales no hay medias tintas. Ellos sufren y el ayuntamiento puede permitirlo o no. Ya va siendo hora de dejar de un lado las excusas y de posicionarse del lado de las víctimas, los caballos", sentencia la coordinadora.