Paella a leña entre 'brokers' y rascacielos

La apuesta del siglo XXI de la comida española en la complicada Nueva York echó a andar el pasado mes de marzo con Mercado Little Spain, la propuesta de los cocineros españoles José Andrés y los hermanos Ferran y Marc Adrià. El espacio pretende presentar al complicado público de la ciudad la comida tradicional española, desde a la carne al pescado, pasando por lo buenos vinos. Y como no, los platos más internacionales donde no puede faltar la paella.

Y ahí es donde entra en juego el valenciano Rafael Vidal, restaurador y propietario del restaurante Levante -Benissanó y València-, quien ha asesorado a los concineros españoles más internacionales en la puesta en marcha de Leña, un espacio dentro de Little Spain donde se sirven los mejores pescados y carnes traídas de España y donde también se concinan decenas de paellas, como no, a leña. El "secreto" del plato valenciano que poco a poco se va dando a conocer en EE UU.

Rafael Vidal prepara una paella en "Leña", uno de los espacios estrella de Little Spain en Nueva York.

Vidal es un viejo conocido de José Andrés, quien lleva treinta años ya en EE UU llevando el nombre de la cocina española por todos los rincones del país, incluso a la universidad de Harward. Vidal ya asesoró a José Andrés en la construcción de un paellero de leña gigante en la Vegas y en este proyecto de Little Spaín la relación a ido a más y el cocinero valenciano ha conseguido un contrato de permanencia.

A cambio, Vidal lleva la esencia de las paellas concinadas junto al castillo de Benissanó con su toque mágico. El restaurador valenciano ya estuvo en el montaje del mercado y ha estado enseñando a los concineros de Littel Spain a hacer las mejores paellas con fuego de leña. En breve, Rafael Vidal regresará a EE UU a seguir con su asesoramiento y, además, llevará unos azulejos encargados por José Andrés y los hermanos Adrià para que quede constancia de quién les dio lass clave para servir una verdadera paella valenciana bajo los racacielos de acero y cristal.

Cuadro de azulejos que se colgará en las paredes de Little Spain.

Little Spain es un proyecto único en Nueva York y la enésima oportunidad que grandes concineros españoles pretenden llevar la esencia de su concina a la capital del mundo global. Ahora cuentan con una novedad, servir la paella cocida con el método tradicional valenciano.