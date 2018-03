Paralizada la exhumación de restos de represaliados por el franquismo en Paterna a la espera del antropólogo forense

Se calcula que la fosa 22 del cementerio de Paterna contiene restos de 39 personas, ejecutadas de manera sumaria por el franquismo el 28 de julio de 1939, una vez finalizada la Guerra Civil. Hasta el momento, ArqueoAntro, la entidad que está llevando a cabo los trabajos de exhumación de las tumbas, ha localizado restos de hasta dieciocho personas con signos de violencia, los últimos hace apenas diez días.

Sin embargo, los trabajos están paralizados a la espera de que el Instituto de Medicina Legal envíe, a expensas del juzgado, un arqueólogo forense que verifique esos restos óseos. Como explica Miguel Mezquida, responsable de los trabajos de exhumación, este retraso puede provocar que se degraden los huesos, y se pregunta: "Si se hubiera encontrado un cuerpo en una cuneta, ¿habría que esperar más de diez días para que se presentara un forense?".

Así, explica que desde el juzgado les han confirmado que se le ha remitido al Instituto Médico Legal el oficio para que se presente el antropólogo forense en la fosa. Sin embargo, desde el Instituto de Medicina Legal les han asegurado que ellos no han recibido nada: "Inicialmente se envió a un médico forense, que no era especialista, por lo que no pudo certificar nada".

"Y mientras tanto los trabajos están paralizados desde el pasado miércoles, porque no podemos tocar los huesos, que además se pueden ver deteriorados, hasta que llegue el perito y determine la antigüedad de los restos y la jueza autorice su extracción", indica Mezquida, quien lamenta la "falta de interés y de voluntad".

Los trabajos de exhumación en la fosa 22 de Paterna debían finalizar a mediados del mes de abril, aunque con este retraso las fechas se podrían alargar hasta finales de abril o incluso el mes de mayo: "Tenemos unos plazos que cumplir y otras exhumaciones en las que trabajar", se lamenta Mezquida.

La fosa 22 es el tercer proyecto en el que trabaja ArqueoAntro en el cementerio de Paterna, después de la 113, en la que se localizaron restos de 50 víctimas de la represión franquistas y la 82-92, donde se localizaron otros catorce cuerpos. En cuanto a la identificación de los cadáveres, esos trabajos se podrían alargar hasta un año después de la exhumación.