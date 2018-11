Pau Alabajos, Zoo y Smoking Soul rechazan participar en un festival turco al que asistirá Erdogan

Los músicos valencianos Pau Alabajos, Zoo y Smoking Soul han decidido no asistir al festival turco One Voice for All que se celebra en Estambul (Turquía) los próximos días 16 y 17 de noviembre y al que acudirá Recep Tayyip Erdogan, ya que consideran que se trata de una “operación de blanqueo de imagen del presidente turco”. El festival, organizado “en apoyo al pueblo palestino”, ha invitado a músicos y artistas concienciados con la causa palestina, algunos de los cuales han firmado el manifiesto del BDS (Boicot, Desinversions i Sancions) al régimen de Israel.

Según explica Pau Alabajos, les llegó un correo del festival donde explicaba que Erdogan asistía al encuentro y que habría “un photocall” en el que les invitaban a hacerse una fotografía con él. “Vimos que había una operación de maquillaje de la imagen de Erdogan de cara a la opinión internacional porque, al mismo tiempo que quiere solidarizarse con los derechos humanos de Palestina, cada día está cometiendo injusticias entre la población civil kurda en el Kurdistán”, ha asegurado Pau Alabajos este lunes frente al consulado turco en València durante una concentración organizada por el Comité Valencià de Solidaritat amb el Kurdistan y por el BDS-PV.

Las dos organizaciones junto con los músicos valencianos decidieron escribir un comunicado explicando los motivos por los que rechazan la invitación del festival. Según el escrito conjunto, en la invitación dicen que se trata de “un festival organizado bajo los auspicios de la presidencia de la república de Turquía en apoyo al pueblo palestino”.

Sin embargo, tanto las organizaciones como los músicos consideran que es “un soporte genérico que no cuestiona la ocupación de su tierra ni la constante vulneración de los derechos humanos que practica el estado de Israel”. Por ello, se han concentrado para mostrar su “más absoluto rechazo a la utilización interesada de la causa palestina por parte del estado turco para blanquear un régimen autoritario y genocida que practica una política de guerra y exterminio contra el pueblo kurdo”. También han manifestado el “rechazo a los acuerdos comerciales de Turquía y la compra de armas a Israel”.

Asimismo, han recordado que focos como Eurovisión -que se celebrá el año que viene en Israel- o el festival One Voice for All de Turquía no pueden utilitzarse para “ocultar la opresión y la ocupación que padecen Palestina y el Kurdistán”. “Le hacemos boicot porque consideramos que es una herramienta y no podemos olvidar que Erdogan es un dictador, un genocida y un asesino y que estos días ha vuelto a atacar Rojava”, ha explicado Paul, miembro del Comité Valencià de Solidaritat amb el Kurdistan. Jaume Durà, abogado y miembro del BDS País Valencià, ha asegurado que “igual que Palestina, el Kurdistán sufre una ocupación, una represión de sus diligentes políticos y sociales y un expolio cultural desde hace muchos años y por eso entendemos que hay que solidarizarse con la causa”.