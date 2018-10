Periodisme de reflexió, esports, música y un magazine humorístic nocturn, les novetats tardor-hivern d'À Punt

À Punt ha iniciat aquest matí la nova programació de la temporada de tardor i hivern de la ràdio. Programació que és possible per la posada en funcionament dels quatre nous estudis de ràdio, que han sigut batejats amb el nom de importants periodistes com Emili Gisbert, Toni Mestre o Rosa Solbes. La programació s’ha presentat aquest matí en un acte al Centre de Produccions de Programes de Burjassot.

Una programa de periodisme de reflexió, un magazine humorístic nocturn, espais per a esports minoritaris com la pilota o els de muntanya i un programa de música jazz i altres per a la música de bandes, són les principals novetats de la nova temporada que ja tindrà la ràdio d'À Punt funcionant a ple rendiment.

De matí, està previst À Punt notícies matí durant dues hores. El programa comptarà també amb una tertúlia informativa, d’un hora de durada. De dilluns a divendres, de 10:00 a 13;00 els oients podran continuar escoltant e l magazine matinal Al ras . Jèssica Crespo seguirà presentant i dirigint el programa, però l’acompanyarà en antena Joan Espinosa.

Després del magazine cada dia hi ha previst un programa: Samaruc Digital dilluns, Cuina de bancal dimarts, Plaerdemavida dimecres i Animalades dijous . I a les 14:00 les notícies més destacades del matí estaran a Les notícies del migdia .

Divendres de 13 a 14 hores es programa Focus, què ens passa?, un espai presentat per Eugenio Viñas que proposarà monogràfics sobre els temes que més inquieten a la societat. Tindrà com a convidats a pensador i analistes del moment i s'enllçarà amn una important tasca de recerca i investigació.

El equipo del programa sobre periodismo de reflexión "Focus, què ens passa?", presentado por Eugenio Viñas.

De vesprada, a les 15.00 h s’incorpora el magazín Pròxima parada , de tres hores de durada de dilluns a divendres i presentat per Susanna Lliberós. El magazine cada dia ens acostarà les històries més destacades que ocorren al llarg de les comarques valencianes.

Després, està previst Territori sonor , el magazín musical diari presentat per Amàlia Garrigós i que es fa en directe des del CPP de Burjassot. En aquesta temporada, amplia el seu horari fins a dos hores. I a les 20.00 h Les notícies de la nit ens actualitzarà la informació i inclourà una tertúlia.



A partir de les 22:00 h cada dia tindrem esports durant una hora i des de les 23:00 h Carles Caparrós ( youtuber del canal de Korah) ens acompanyarà en Sessió golfa de dilluns a divendres fins a la una de la matinada. Divendres a aquesta hora Una habitació pròpia i Punt Jazz acompanyaran les primeres hores de la nit.

Els caps de setmana els esports tindran un protagonisme destacat en la graella. Les vesprades de dissabte i diumenge estaran dedicades a les retransmissions esportives i també s’inclouran programes temàtics sobre pilota, córrer o els esports d’aventura.

També s'han preparat programes per a tots els públics. L’escoleta és un llibre d’instruccions que cada dissabte de matí explicarà a mares i pares allò que ningú no els ha explicat mai. Diumenge de matí Col.lecció de Vinils , dirigit per Rafa Cervera i presentat per Álex Orts (vocalista de Tardor), ens presentarà en cada programa un disc que va fer història. I De banda a banda , dissabte i diumenge estarà dedicat a les bandes de música. Completen la graella de cap de setmana Caixa de ritmes, radiofòrmula presentada en directe , i El musiquer , fruit de la col·laboració d’À Punt i la Xarxa d’Emissores Municipals i que estarà en antena cada dissabte i diumenge de 7 a 9.