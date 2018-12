Pintadas de extrema derecha en las sedes de Podemos y Esquerra Unida en Alicante

La sede de Podemos en Alicante ha sido objeto de varias pintadas de ultraderecha. "España no se toca" o "rojos, no" son algunos de los lemas de las pintadas que han aparecido este miércoles firmadas por Falange.

No es la primera vez, ni la segunda, que la sede de la formación morada en Alicante se convierte en objeto de pintadas de la extrema derecha. El propio líder de Podemos, pablo Iglesias, lo ha denunciado en Twitter.

"Las pintadas en las sedes de los partidos no ayudan", ha señalado el secretario general de Podemos, que se ha quejado de que "casi nunca salen" cuando afectan a su organización.

“Tancar els ulls... no res canviarà. Res desapareixerà simplement per no veure el que està passant. De fet, les coses seran encara pitjor la propera vegada que els òbrigues” (Murakami)



No tanquem els ulls. Hui han assenyalat la seu d' @eualacant, demà podria ser pitjor. pic.twitter.com/vNpPX0D7HY