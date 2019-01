Podem quiere cerrar el pacto con Esquerra Unida antes de que acabe febrero

Podem ya ha puesto en marcha su maquinaria electoral para 2019. El secretario general, Antonio Estañ, y la responsable de Organización, Lidia Montero, han anunciado este lunes el inicio de las primarias municipales para completar las listas en la Comunitat Valenciana. Los morados quieren tener listo cuanto antes el mapa sobre el que marcar su estrategia y cerrar también los acuerdos electorales para no llegar con una candidatura improvisada a unas elecciones autonómicas, municipales y europeas sobre las que planea la sombra de la extrema derecha.

Con este panorama, la principal cuestión es el acuerdo preelectoral con Esquerra Unida. Una alianza que se da por sentada pero que aún debe formalizarse. A este respecto, Estañ ha señalado que el acuerdo ha comenzado "a trabajarse desde lo político", con una serie de reuniones entre ambas formaciones desde el pasado noviembre. "La cuestión es cómo seguimos avanzando"; es decir, los nombres y puestos en la lista, un aspecto que a ninguna de las dos formaciones le gusta mencionar. Con la formación de Rosa Pérez Garijo comenzó un " espacio de diálogo y de debate" con organizaciones progresistas "aliadas del cambio" para "afrontar los problemas" de la sociedad y el dirigente morado espera que no pase de febrero el acuerdo definitivo. "Para nosotros es positivo llegar a un acuerdo , en ello estamos trabajando, pero que no sea una suma de siglas, sino que se base en principios y puntos políticos".

Compromís no entra en esta alianza preelectoral. La formación valencianista no se plantea una confluencia con los morados. "Salvo cambio de última hora, no hay buena disposición", explicaba el dirigente de Podemos, aunque el secretario general considera que se entenderán "aquí o en otro momento".

Primarias municipales

La formación morada afronta a partir del 16 de enero su última etapa de primarias, esta vez para decidir las candidaturas a 99 municipios valencianos, que se suman a las capitales de provincia y a Elche, cuyas listas se decidieron en la última convocatoria. Según ha explicado Montero, la organización lleva desde junio trabajando en un filtro para analizar dónde tienen la fuerza suficiente para presentarse y las agrupaciones han ido presentando memorias políticas que ha evaluado la dirección autonómica. En las 440 localidades restantes, donde la estructura del partido no es suficiente, la formación no descarta presentarse en plataformas u otras alianzas, la misma fórmula empleada en los comicios municipales de 2015.

El cálculo los morados han tenido en cuenta estar presentes en todas las comarcas para no perder demasiadas posibilidades en las diputaciones. Si bien Podemos aboga por deshacer y repensar este modelo territorial, su estrategia pasa por la transformación desde dentro: "La presencia es importante para cambiar el modelo. No estar en ellas hace que los recursos vayan a otras manos", explicaba Montero.