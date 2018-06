Podem diu ara que no hi ha hagut frau en l'elecció del seu líder en la ciutat de València

La direcció valenciana de Podem conclou que no hi ha hagut frau. Quasi dues setmanes després que acabar el procés de votació i encara sense conèixer els resultats, la secretaria d'Organització autonòmica conclou de les anàlisis que "tot és correcte" i "no va haver-hi cap irregularitat" en la votació per a triar el secretari general de la ciutat de València.

El seu diagnòstic xoca amb la primera interpretació de la direcció estatal, des de la qual Pablo Echenique va paralitzar el recompte de vots en detectar "greus irregularitats". "Hauríem preferit que no hagueren utilitzat la paraula 'greu", comentaven des de l'equip valencià durant el procés.

"Després de la comprovació detallada de les incidències detectades en l'assemblea de València, es conclou del 100% de les anàlisis que tot és correcte i no hi ha hagut cap irregularitat i, amb això, es dóna pas al recompte dels vot", diu el comunicat de l'organització valenciana.