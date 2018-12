Podemos sobre el coqueteo del PP con la extrema derecha de Vox: "Les ha faltado poco tiempo para mostrar posturas irresponsables"

"Pensaba que el PP iba a disimular algo más. Les ha faltado poco tiempo para mostrar posturas irresponsables". Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Podemos en las Corts, Antonio Estañ, preguntado por la equiparación que hizo el PP de su partido con la ultraderechista Vox después del resultado de las elecciones en Andalucía.

El diputado popular Jorge Bellver respondió el martes que no pasaría nada por plantearse un pacto con la extrema derecha, ya que en la Comunitat Valenciana "el PSPV gobierna con el respaldo de un partido de extrema izquierda", refiriéndose a Podemos. Una cuestión de la que no se ha desvinculado la portavoz adjunta, Eva Ortiz, que no cierra la puerta a la ultraderecha ni al resto de formaciones, ya que su partido "habla con todo el mundo" y, si no obtiene mayoría absoluta, mirará si es más "lo que separa o lo que une".

A juicio del portavoz de Podemos, "estamos hablando de algo muy peligroso para la sociedad española", como los mensajes de odio que difunde el partido de Santiago Abascal contra los colectivos más vulnerables como las víctimas de violencia machista, las personas LGTBI o las personas migrantes y refugiadas. "Hay que tener derechas que no se basen en el odio" pedía Estañ, que considera que "al PP le cuesta romper con un pasado antidemocrático".