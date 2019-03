Podemos se desmarca del adelanto electoral de Ximo Puig que apoyó el viernes

El adelanto electoral anunciado por Ximo Puig ha caído como una bomba entre los sus socios de proyecto, Compromís y Podemos. Los valencianistas mostraron su enfado públicamente el lunes a última hora de la tarde, en una rueda de prensa de la vicepresidenta, Mónica Oltra, con los cuatro consellers de la coalición, además de en declaraciones públicas. Algunos diputados de la formación que lidera Antonio Estañ consideraron que los valencianistas sobreactuaban y pidieron a ambas partes que no escenificaran la división, pese a que el Ejecutivo valenciano se partió por la mitad en la votación de la fecha electoral.

Los morados han seguido este martes esta línea, insistiendo en que la izquierda debe mandar un mensaje de unidad y vender los logros del Gobierno del Botánico, las 72 leyes aprobadas y las medidas adoptadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Su portavoz parlamentario cree que la legislatura "no puede cerrarse con división" y ha afeado a Puig y Oltra las comparecencias del día anterior. "La escenificación fue incorrecta en muchos sentidos", añade.

Durante el fin de semana, Podemos ha trasladado que apoyaban la decisión en tanto que era el mal menor para su formación, y ponían una serie de condiciones a Ximo Puig: que se garantizara, decreto en mano, la aprobación de tres normas fundamentales para los morados y que figuraban en el último acuerdo suscrito. Medidas de economía circular, de protección de la ludopatía y de reordenación de las diputaciones. Es decir, adaptar la ley del juego, la de residuos y reorganizar las competencias de las diputaciones, que se quedan colgadas con la disolución de las Corts.

Este martes el discurso era otro. Estañ, en la última rueda de prensa posterior a una junta de síndics de la legislatura, no ha querido mojarse y responder si estaba o no de acuerdo con la decisión de Ximo Puig. "Me parece complicado de justificar", ha considerado en varias ocasiones respecto al adelanto electoral. En la comparecencia posterior, el portavoz socialista Manolo Mata señalaba que la decisión se tomó "por dos de las tres patas del Botànic", integrando a los morados y a Esquerra Unida. "Una vez constatado que no había hostilidad", se adoptó la decisión, añadía el diputado. Mata, preguntado por la contradicción entre sus palabras y las de Estañ, sentenciaba: "Estuve con Dalmau -candidato de Podem a la presidencia- y Estañ y sé lo que hablamos".

Horas más tarde, siguiendo las preguntas sobre estas versiones de la misma reunión, el líder de los morados espetaba en su cuenta de Twitter: "Como he dicho en la rueda de prensa, los motivos para adelantar son insuficientes y mejorables y que si decidía hacerlo debía cumplir con los compromisos. En ningún caso a favor. Salir ahora con que 'éramos fundamentales' cuando la decisión estaba tomada, ya tal". Un claro reproche a los socialistas.

Como he dicho en la rueda de prensa, los motivos para adelantar son insuficientes y mejorables y que si decidía hacerlo debía cumplir con los compromisos. En ningún caso a favor. Salir ahora con que "éramos fundamentales" cuando la decisión estaba tomada, ya tal. — Antonio Estañ (@Estany_) 5 de marzo de 2019

Ferran Martínez, senador y miembro de la dirección, argumentaba que se limitaron a decir que respetarían lo que se decidiera y que lo prioritario para ellos era que se abordaran los compromisos pendientes. Los morados, a quienes las encuestas les dan unos resultados muy pobres, vista la tormenta, han tardado dos días en moderar su versión.