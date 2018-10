Podemos pide información sobre los convenios en la Generalitat y Baleària tras el salto del socilista Orengo a la naviera

"Queremos transparencia para despejar cualquier duda sobre el funcionamiento y la relación entre el Consell y Baleària y así aclarar si estamos ante una puerta giratoria o no en el caso de Orengo".

Así se han pronunciado este viernes fuentes de Podemos, tras hacerse público que uno de los cerebros como asesor de Presidencia de la Generalitat, José Manuel Orengo, se ha marchado al sector privado, concretamente como director corporativo de Expansión de la naviera valenciana Baleària.

En este sentido, Antonio Estañ García, síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, al amparo del artículo 12 del RCV, ha solicitado este viernes diversos documentos y datos.

En concreto, ha pedido la relación de convenios y programas suscritos entre la Generalitat y Fundació Baleària durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, especificando, en cada caso, el objeto de cada proyecto y la dotación presupuestaria.

Baleària, con sede en Dénia, se ha convertido en una de las principales empresas de la Comunitat Valenciana y es un ejemplo de gestión, liderada por su presidente Adolfo Utor. Utor y Orengo se conocen desde la etapa del primero en el PSPV -el empresario llegó a ser candidato municipal al ayuntamiento de Dénia en las listas socialistas-.

Pero además, también tejieron una estrecha relación cuando el Ayuntamiento de Gandia, con Orengo de alcalde, y la Fundación Baleària firmaron un convenio de colaboración para potenciar la Ruta dels Borja. La empresa alquiló dos ferris al consistorio para promocionar el turismo de la ciudad de la Safor en Balears. La iniciativa acabó en un sonoro fracaso.

Orengo, que ya había anunciado que abandonaba la política tras varios escándalos protagonizados en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se ha mostrado muy satisfecho con su nuevo puesto directivo, que dependerá directamente de Utor. "Me ha pillado por sorpresa porque quería descansar un par de meses, pero no he podido decir que no", ha explicado el ya expolítico, que sólo ha estado 18 días apuntado al paro.