La lucha contra el cáncer de la premio nacional del cómic Cristina Durán, en una viñeta

"Gracias a tod@s los que me estáis preguntando qué me pasa y cómo estoy. Llevo días pensando que la mejor forma de explicároslo es (cómo no) con una ilustración y hoy es el día perfecto para publicarla". Así contaba este martes, Día Mundial contra el Cáncer, la Premio Nacional del Cómic 2019 Cristina Durán su experiencia en la lucha contra esta enfermedad.

A través de una viñeta publicada en redes sociales, Durán relataba cómo le detectaron el cáncer el 8 de octubre de 2019, "gracias a una mamografía de control"; cómo la biopsia dio positivo y le localizaron un tumor de un centímetro en el pecho derecho; el 12 de noviembre le practicaron una tomectomía: "Tumor quitado, bordes limpios, ganglio centinela negativo. ¡Bien!".

Gracias a tod@s los que me estáis preguntando qué me pasa y cómo estoy. Llevo días pensando que la mejor forma de explicároslo es (cómo no) con una ilustración 😉🖌️ y hoy es el día perfecto para publicarla. #DiaMundialContraElCancer#WorldCancerDay#LlamaloCancer#MedicinaGráficapic.twitter.com/k1rpfAsZFS — Cristina Durán (@CrisDuranLaGRUA) February 4, 2020

Cuenta que la concesión del Premio Nacional del Cómic le llegó en un momento crucial, "justo mientras me operaban". "¡Vaya día! Carrusel de emociones total. Y post-operatorio movidito entre mensajes y entrevistas".

El 8 de enero pasado, prosigue, los resultados del 'mammaprint' "revelan un riesgo de reincidencia, así que, por prevención, finalmente es necesaria la quimioterapia". El 21 de enero le implantan un reservorio para facilitar las extracciones y la administración de los tratamientos, "¡¡ahora soy una ciborg!!". "¡Adiós pelo!", continúa Durán, quien detalla su tratamiento: "Este es el plan: Ciclo de quimio de 12 sesiones. Ciclo de quimio de 8 semanas. Radioterapia. Y después pastillas durante 5 años y controles periódicos. Pronóstico: porcentaje de curación ¡¡96%!!".

Viñetas de 'El día 3'

'El día 3'

La ilustradora es, junto al guionista Miguel A. Giner y la periodista Laura Ballester, coautora de 'El día 3', un doloroso e impresionante cómic que habla de justicia, implicación social, reivindicación y dignidad. La obra relata la lucha de las víctimas y los familiares del accidente de metro de Valencia que el 3 de julio de 2006 costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47. Un siniestro del que hace apenas unos días se cerraba página con la sentencia que condenaba a cuatro de los ocho procesados tras un acuerdo entre las partes.