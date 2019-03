El reto de Compromís: movilizar a sus bases en primarias para superar sus resultados en generales y autonómicas

Arrancan las primarias de Compromís para elegir a más de 400 representantes a las Corts Valencianes, el Parlamento Europeo y los ayuntamientos. La formación valencianista afronta un proceso clave no sólo para determinar los liderazgos, sino movilizar a sus bases para impulsar sus resultados en las elecciones generales y autonómicas del próximo 28 de abril.

Cerca de 50.000 personas se han inscrito para participar en las primarias de la coalición, 10.000 más que el año anterior. "En un periodo de apatía esta participación es muy importante", señalan desde el equipo de Compromís. Aunque el aumento en el número de inscritos no necesariamente llevaría a un aumento de votantes, la coalición confía en mejorar los resultados en ambos procesos. "Lo lógico es que alguien que se inscribe participe y haga de embajador", añaden.

En las anteriores autonómicas, cuando el objetivo era desalojar al PP de la Generalitat, Compromís duplicó los resultados y sumó casi 300.000 votos respecto a las mismas elecciones de 2011. En las elecciones a Corts Valencianes, la formación se ve lo suficientemente fuerte como para mejorar sus 19 diputados, pese a que la decisión de Ximo Puig de comnvocarlas junto a las generales perjudique a una opción de ámbito autonómico.

Para las generales de 2016 resulta complicado hacer el cálculo para Compromís, ya que se presentó con Podemos y Esquerra Unida y llegaron a los 655.895 votos, 200.000 más que Compromís en las autonómicas de 2015.

El panorama en los comicios del 28 de abril es bastante diferente, ya que la formación va en solitario tanto al Congreso como al Senado y repite como marca propia a las Corts Valencianes. En 2016 la formación se vio beneficiada de la popularidad de Podemos y su líder, Pablo Iglesias, una cara carismática. Muchos analistas apostaban entonces por que los morados y las confluencias -entre ellas, A la valenciana- pudieran sobrepasar a los socialistas en España, que dieran el 'sorpasso', que finalmente no se produjo. Un hecho que sí que se dio en esos comicios en la Comunidad Valenciana.

La alianza de las izquierdas resultó en 9 diputados, cuatro de ellos de Compromís, que tuvieron que irse al grupo parlamentario Mixto al no permitirse que formaran grupo propio, y cinco de Podemos. Con una campaña ahora tan polarizada, en la que el PSOE quiere postularse como única alternativa a la extrema derecha, crece la teoría del voto útil en detrimento del interés de los partidos con un discurso de proximidad como es el de Compromís, marcadamente valencianista. No obstante, desde la formación no tienen esa perspectiva y consideran que el tándem Mónica Oltra-Joan Baldoví tiene tirón suficiente para movilizar al electorado y se presenta como agrupación que defiende los intereses valencianos en Madrid. Cuatro años de Gobierno del Botànic son un buen currículum. Incluso se baraja que la vicepresidenta podrá hacer campaña por el candidato al Congreso, el mejor valorado por el CIS, recuerdan.

Varias diputadas también creen que conseguirán que sus representantes en la cámara baja mejoren el resultado, ya que la figura de Iglesias se ha ido desgastando y no es comparable al éxito que tenía el líder de Podemos hace dos años. De ese desgaste podrían beber en las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana.

Pero el ir por separado también tiene otros contras. Entre ellos, el de la visibilidad mediática. Los dirigentes morados estarán en los debates de las cadenas de televisión y emisoras de radio, públicas y privadas, así como en las ediciones nacionales de los periódicos, mientras que la aparición de partidos autonómicos probablemente se limite a Televisión Española, marcada por ley.

Los valencianistas pueden tener un problema con los tiempos en medios de comunicación públicos. Según la ley Electoral, la distribución de espacios gratuitos para propaganda electoral se hace atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes. Si simultáneamente a las elecciones al Congreso se celebran elecciones a una asamblea legislativa de Comunidad Autónoma o municipales, sólo se tienen en cuenta los resultados de las anteriores elecciones al Congreso para la distribución de espacios en la programación general de los medios nacionales.

Al haber concurrido como una coalición con una fuerza estatal pero a nivel autonómico, no está claro el reparto de minutos, ya que no están contabilizados unos votos concretos para Compromís y Podemos por separado en 'A la valenciana'. Siguiendo la Ley electoral, su espacio para propaganda en los medios públicos estaría entre 10 y 15 minutos, aunque no están regulado los minutos que deben tener en los debates televisados.

Desde Compromís consideran que À Punt suplirá la falta de representación valenciana en las televisiones nacionales. La ventana de los medios de comunicación públicos autonómicos puede ser una oportunidad para reforzar a su candidato, Joan Baldoví, aunque el tirón de las televisiones para orientar el voto está en cuestión, más en unas elecciones en las que abundan los indecisos. En este caso, la vicepresidenta del Consell puede tirar mediáticamente de la coalición, en los debates con mayor presencia femenina como el del 8 de marzo.

Las votaciones de las primarias separan cabeza y el cuerpo de la lista para las Corts Valencianes, el Parlamento Europeo y los ayuntamientos. El Bloc, partido mayoritario, también hace primarias para elegir a sus representantes en el Congreso, aunque tendrá que cruzar sus resultados con los del resto de la coalición.