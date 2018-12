El Puerto de València advierte de que el acceso norte y el corredor ferroviario a Zaragoza son prioritario

La presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, ha defendido este martes que los puertos "no son puntos aislados" sino que "necesitan estar conectados" con la tierra y el resto del territorio, con proyectos como el Acceso Norte al Puerto de Valencia o el corredor ferroviario Sagunto-Teruel-Zaragoza.

Así lo ha resaltado durante la inauguración de la exposición 'Això és TEU-5.000.000', con la que el Puerto de Valencia celebra su "historia de éxito" tras superar los cinco millones de contenedores en doce meses.

El acto, que ha logrado reunir a todos los presidentes de la historia del Puerto de Valencia junto al actual responsable, Aurelio Martínez, ha contado también con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig; el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio; y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez.

En su intervención, Ornella ha alabado las "recientes mejoras" que ha realizado el Puerto de Valencia "para adaptarse a las mayores exigencias logísticas", mejoras que en el mar han supuesto el aumento de calado de los muelles o los dragados, y que en tierra suponen mejoras para las terminales ferroviarias.

En este punto, ha destacado la "apuesta" del Ministerio de Fomento, a través del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (instrumento que permite que las autoridades portuarias junto con Adif aporten economía para las inversiones portuarias y para la accesibilidad diaria y terrestre). Las autoridades portuarias aportan 630 millones de euros y Adif completa hasta 2.050, ha explicado.

En este sentido, ha destacado "la apuesta de la autoridad portuaria por la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza" con "las mejoras que hay que introducir en esta línea para que al final la mercancía llegue antes a nuestras casas y, como no, la apuesta también por el Acceso Norte".

Aunque no han dado más detalles sobre cómo se ejecutará el nuevo acceso al que se ha opuesto públicamente en diferentes ocasiones el alcalde de València, Joan Ribó, quien no ha asistido al acto, la última información que dio la la Autoridad Portuaria de València preveía un corredor para trenes y camiones bajo el mar que no afectara al término municipal de València para evitar el colapso de vehículos en la V-21.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado el papel del Puerto de València a la "vanguardia" del crecimiento económico de la Comunitat, donde genera de manera directa o indirecta dos de cada 100 empleos de la región.

Puig ha recordado que el puerto valenciano ha sido "fundamental" a la hora de reivindicar que los corredores Mediterráneo y Cantábrico-Mediterráneo constasen como prioridades tanto del Gobierno central como de la Unión Europea. Además, ha querido poner de relieve que se están desbloqueando "problemas históricos" en materia de infraestructuras reivindicadas por la Autoridad Portuaria de Valencia, como es el caso de la ZAL o de Parc Sagunt.