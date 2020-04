Puig creará un grupo de expertos para afrontar el desconfinamiento y pide al Gobierno que tenga en cuenta las realidades de cada territorio

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha anunciado este domingo tras la quinta Conferencia de Presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que un grupo de expertos, tanto de la propia Generalitat Valenciana como externo,s asesorará al Consell sobre cómo debería realizarse el proceso de desconfinamiento, con el objetivo de trasladar sus propuestas al Ejecutivo central.

Puig no ha aportado muchos más detalles sobre este comité asesor, pero sí que ha explicado que será multidisciplinar, tanto del ámbito científico como económico, y ha afirmado que se presentará públicamente en los próximos días.

Precisamente la planificación de este proceso de desconfinamiento es uno de los temas que se han tratado en la Conferencia de Presidentes. Al respecto, Puig ha pedido que se tengan en cuenta las particularidades de cada territorio: "Una vez se llegue a ese momento habrá que plantear los criterios que se seguirán porque hay muchas casuísticas diferentes; nosotros hemos planteado que para esa transición habrá cuestiones homogéneas que servirán para toda España, pero habrá otras deberán tener un acento diferenciado en lo geográfico o en las franjas de edad o en las actividades económicas".

Puig ha añadido que considera que Sánchez sí que será sensible a esta reivindicación que han manifestado también otros presidentes autonómicos. Según el presidente valenciano, "la salida del confinamiento no solo se puede diferenciar por comunidades autónomas, también incluso por localidades en función de la afección, con la máxima sensibilidad para no generar agravios comparativos".

En cualquier caso, el presidente de la Generalitat Valenciana cree que se deben tener en cuenta tres parámetros, "el geográfico, el de segmentos de edad y grupos sociales y, en tercer lugar, el de actividades económicas porque no será igual la salida a la normalidad para todos los negocios".

Sobre la vuelta a la actividad laboral presencial en determinados sectores económicos a partir de este martes, Puig ha recordado que además de proporcionar mascarillas aportadas por el Gobierno a aquellos que tengan que usar el transporte público para ir a su puesto de trabajo, los empresarios deben cumplir con las medidas de seguridad que el Ministerio de Sanidad y de Trabajo les ha trasladado en forma de guía y ha advertido de que habrá inspecciones.

El presidente valenciano ha anunciado que recibirán una segunda remesa de 80.000 test rápidos que se una a los 86.000 recibidos días atrás desde el Gobierno y que harán todas pruebas que sean posibles al máximo número de gente posible, empezando por sanitarios y empleados de residencias y de servicios esenciales.

Sobre la distribución en el futuro de mascarillas a la sociedad valenciana en general ha comentado que pese a que no hay unanimidad entre los expertos al respecto, cree que se transita hacia un escenario de universalización y ha avanzado que en los próximos días se reunirá con los colegios de farmacéuticos valencianos para ver de qué manera se puede orientar esta situación para que los protocolos de uso se produzcan con normalidad.

Puig ha comentado también que ha solicitado al presidente Pedro Sánchez que el sector turístico pueda seguir acogido a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) una vez finalizado el estado de alarma hasta que el sector pueda recuperar la actividad normal.