Puig: "No se puede hacer una persecución permanente a una empresa porque un trabajador sea hermano del president"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes

"no se puede hacer una persecución permanente a una empresa" porque "uno de sus trabajadores" sea su hermano y al respecto ha señalado que el PP está "fuera de la realidad" si piensa que el "gran problema de los valencianos está circunscrito a una pequeña empresa del interior, de una zona despoblada".

Puig, antes de asistir a la asamblea del consejo rector de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, se ha referido así preguntado sobre las investigaciones abiertas a Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions tras la denuncia del PP por las subvenciones recibidas a cuenta de Avalem Joves, de casi 112.000 euros, que tenían como condición el aumento neto de plantilla que, según la información recabada por los 'populares', no se habría producido.

Al respecto, ha apuntado que "no se puede hacer una persecución permanente a una empresa porque uno de sus trabajadores tenga una relación familiar el presidente de la Generalitat y ha apuntado que desconoce "cuántos expedientes del PP han pedido sobre Avalent".

En cualquier caso, ha apuntado que "si el problema de los valencianos está circunscrito a una pequeña empresa del interior, de una zona despoblada, si ese es el gran problemas de los valencianos demuestra que el PP está tan fuera de la realidad que lo único que hace esa política contra la persona sin más tipo de horizonte". "Lo siento porque no me gusta esa política, nunca la he hecho ni creo que sea la que interesa a los valencianos", ha apostillado.

Por su parte, los portavoces socialistas en las Corts Valencianes han exigido la dimisión de la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, por "mentir sobre la investigación de Trabajo" a las empresas del hermano de Ximo Puig.