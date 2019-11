Qüestió de sensibilitat. Una iniciativa per donar visibilitat a la pilota i els pilotaris

La Fundació per la pilota valenciana és una entitat de recent creació que gestiona l'àmbit professional de l'esport autòcton que ha sorgit amb l'objectiu principal de dignificar la figura del pilotari.

El mes de gener passat, la institució es va donar a conéixer davant els mitjans de comunicació en una presentació que va reunir un nodrit grup de la premsa valenciana; la que habitualment es fa ressò de l'actualitat de la pilota i també la que trau el cap a un trinquet de manera esporàdica. Davant tots es va exposar el projecte per al present curs 2019. A grosso modo, un nou calendari de les competicions, orientades al cap de setmana per a captar a més públic i sobretot nou, vies de finançament, distribució del pressupost, la configuració d'una plantilla de 22 jugadors amb fitxa sense descurar als que aquesta vegada no han tingut cabuda…

Fins i tot es va informar de la planificació de la temporada de manera que els pilotaris pogueren gaudir de les seues vacances. Sona estrany, per ser una cosa evident, però el col·lectiu dels jugadors professionals no sempre ha pogut gaudir d'aquest dret. L'habitual era descansar quan un es lesionava o durant els dies que comprenien des que era eliminat d'un campionat i començava el següent.

Però un dels aspectes que més va cridar l'atenció als presents, en la seua majoria més posats en els esports de masses, va ser quan es va anunciar la possibilitat de crear un esdeveniment en el qual es pretenia vincular la pilota amb els equips més representatius de la Comunitat. Tindria per nom Trofeu Jo sóc i pretendria beneficiar-se del tiró d'aquests clubs per a atorgar molta més visibilitat a la pilota i als pilotaris. De fet ja ho estava aconseguint i únicament estava en fase de projecte.

El Trofeu Jo sóc veurà la llum però no complint amb la idea original. Dels quatre clubs convidats a ser partícips, el Villarreal CF i el Levante UD han acceptat. El club ‘groget’ és el pioner en això de prestar la seua imatge com a ajuda a l'esport de la pilota mentre que la direcció del conjunt ‘granota’ no va posar cap objecció a sumar-se a aquesta causa, en la qual des de la Fundació s'apel·lava a la sensibilitat dels grans referents en l'àmbit esportiu per a donar suport a un senyal d'identitat dels valencians.

Les negatives van arribar des del Valencia Básquet i el València CF. Els primers, malgrat descartar l'oferta i segons indiquen fonts de la Fundació, també van mostrar sensibilitat. En el tracte entre les dues institucions va haver-hi cordialitat, es van explicar els motius del perquè es quedava fora l'equip de la cistella i es deixava la porta oberta a pròximes edicions. En el club ‘che’ directament, no va haver-hi sensibilitat. Ni empatia. Tampoc ocasió d'explicar el projecte. Únicament un missatge telefònic, fred i concís, després de molts intents de quedar en persona. La persona que parlava en boca del València CF argumentava que el club no associava la seua marca a altres esports. Eixa persona, probablement, no sap que la pilota valenciana és més que un esport.

Francés, que jugarà el Torneig Llevant UE – 110 Aniversari, executa un rebot en el transcurs d’una partida.

El torneig, en tres parts

Per tant, la primera edició del Trofeu Jo sóc es durà a terme amb el suport del Villarreal CF i el Levante UD. En realitat es tracta de tres competicions. En primer lloc es disputaran, per separat, el Torneig Villarreal CF i el Torneig Levante UD – 110 Aniversari. Tots dos es completaran en dues jornades amb un format similar.

Les semifinals del Torneig Villarreal CF es jugaran divendres que ve dia 22 en el trinquet municipal de la mateixa localitat de la Plana. A les 16.45 hores, Genovés II, Raúl i Tomàs II s'enfrontaran a José Salvador, Javi i Álvaro. A continuació, Puchol II, Héctor i Héctor II es mesuraran a Marc, Nacho i Bueno.

El divendres 29 de novembre, en el mateix trinquet de Vila-real, la sessió començarà amb la partida pel tercer i quart lloc. Després, els equips guanyadors de les semifinals es batran en la final.

En el Torneig Levante UD – 110 Aniversari, les semifinals es completaran el dissabte dia 23 en el trinquet Pelayo de València. La primera eliminatòria enfrontarà a Soro III, Jesús i Salva contra Francés, Félix i Guillermo (16.30 hores). A continuació, Pere Roc II, Pere i Carlos jugaran contra De la Vega, Santi i Monrabal II.

La segona part del torneig tindrà lloc el dissabte 30 de novembre, novament a Pelayo, també amb la disputa de la partida pel tercer i quart lloc i a continuació la gran final.

I és ara quan arriba la tercera part, el moment d'enfrontar a l'equip vencedor del Torneig Villarreal CF contra el guanyador del Torneig Levante UD – 110 Aniversari per a establir al campió absolut de la primera edició del Trofeu Jo sóc.

El títol es decidirà a anada i tornada. Primer es jugarà en el trinquet de Vila-real el cap de setmana del 6 al 8 de desembre mentre que la tornada s'ha programat el dissabte 14 de desembre en el trinquet Pelayo. El campió serà l'equip que guanye totes dues partides. I en cas d'empat a victòries es jugaria una pròrroga al millor de tres jocs en la partida del dia 14 al trinquet de Pelayo.

Tant en la jornada del trinquet de Vila-real del cap de setmana del 6 al 8 de desembre com en la del trinquet Pelayo del 14 de desembre, la sessió començarà amb la disputa d'una partida de raspall femení.