Rafa Climent: “La gente vive ahora mejor que en 2015 y Compromís tiene que consolidar ese proyecto”

Proyecto, proyecto y proyecto. Como un mantra, Rafa Climent (Muro d'Alcoi, 1960) recurre a lo largo de la entrevista a este concepto que recuerda al manido lema de Julio Anguita: programa, programa, programa. Alcalde de su localidad natal durante 16 años, asegura que tiene fuerza para competir en unas primarias llenas de caras jóvenes y lo hace desde la necesidad de consolidar un nuevo modelo económico en el que ha venido trabajando como conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

¿Por qué repetir?

Repito porque creo que hemos empezado a trabajar por unas políticas determinadas en el ámbito de la Conselleria de Economía Sostenible que pretendemos que se puedan consolidar y seguir trabajando por el progreso y la prosperidad de nuestro territorio teniendo siempre como eje de nuestras políticas el factor humano. Creo que hay unos ingredientes que hacen factible el hecho de querer volver a repetir en el proyecto de Compromís porque las cosas han ido a mejor; creemos que la gente vive mejor ahora que en el 2015 y pretendemos consolidar este proyecto para cohesionar al máximo posible nuestro territorio y la gente que vive en él.

Hace cuatro años ya se presentó a cabeza de lista en las primarias de Compromís en la provincia de Alicante y le ganó la partida Mireia Mollà, ¿quiere quitarse la espinita al volver a concurrir por el mismo puesto?

No, en absoluto porque yo personalmente no compito con nadie de mi proyecto, un proyecto conjunto que es Compromís. Por tanto, aquí no quiero quitarme ninguna espinita de nada, yo me presento porque quiero formar parte de las listas porque en esta formación se trabaja de una manera determinada y sobre todo con muchos valores que yo diría que ninguno de los partidos actuales, es decir, de la vieja política, representa. Valores que van desde la economía con rostro humano hasta la participación y democracia del día a día, pasando por la sostenibilidad o la justicia social. Insisto, no compito con nadie y simplemente lo que pretendo ser es un instrumento útil al proyecto que después pueda ayudar a transformar nuestra sociedad.

Se lo pregunto de otra forma. Si Mollà sí se hubiera postulado como número uno, ¿usted también lo habría intentado como cabeza de cartel?

Sí, así de claro. No hay ningún problema de personalismos. Lo que quiero que entendamos es que el conjunto de las personas que nos presentamos para encabezar la lista de Compromís vamos a trabajar por un proyecto que ilusione a la ciudadanía. Y esperamos así ganar las elecciones del 26 de mayo.

¿Está en sus planes seguir de conseller?

Soy de las personas que piensan que primero va el uno y después va el dos. Primero tenemos que hacer las primarias, consolidar Compromís presentando un proyecto que englobe a toda la ciudadanía y que la gente confíe en nosotros como lo hizo en 2015 y a partir de ahí aderezaremos de alguna manera el proyecto y la gente que tiene que representarlo en las diferentes consellerias.

Es verdad que a mí personalmente, y lo tengo que decir de esa manera, me encantaría poder seguir trabajando en la consolidación de las políticas que hemos empezado, como la política industrial que hemos desarrollado. Creo que tenemos una hoja de ruta a medio y largo plazo importante; o la agenda de industria 4.0.; o todo el trabajo que hemos hecho en internalización o en el ámbito de la innovación y la transformación del modelo energético. Son todo puntales importantes para la transformación del modelo productivo que tenemos que seguir consolidando de una manera clara y hacer factible que cada vez sean más nuestros emprendedores y emprendedoras que generen ese empleo estable de calidad por el que estamos trabajando en Compromís desde que estamos en el gobierno.

Qué ejercicio de autocrítica hace Climent de su paso por una conselleria donde han sido sonadas las discrepancias con compañeros.

Siempre soy una persona autocrítica y que pretende mejorar día a día, y te podría decir infinidad de cosas que probablemente no nos han salido como hubiéramos querido, pero de San Perfectos el cementerio está lleno, ¿no? Por supuesto que en muchos aspectos podemos mejorar pero lo que sí es verdad es que hemos hecho un trabajo muy intenso, con unos recursos limitados y no hablo solo de recursos económicos, que todos sabemos que no tenemos una financiación adecuada en nuestro territorio, sino también de recursos humanos. Eso complica mucho el día a día de la gestión pero sobre todo diré que tenemos mucho camino que recorrer, mucho que hacer y consolidar porque, mientras no consigamos la máxima cohesión social, entenderé que debemos ser críticos con nosotros mismos. Tenemos que seguir trabajando en esa línea para que la gente viva lo mejor posible.