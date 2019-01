El rei adverteix que, sense convivència, no hi ha vertadera llibertat

El rei ha advertit que, sense convivència, no hi ha una vertadera llibertat, i després de reiterar la defensa dels principis constitucionals ha renovat el seu "ferm compromís" amb els valors fonamentals de l'Espanya democràtica.

Felip VI ha rebut aquest divendres en un acte celebrat al Palau de la Generalitat valenciana el Premi Convivència atorgat per la Fundació Manuel Broseta, l'edegà de la Facultat de Dret de la Universitat de València i exdiputat de UCD que va ser assassinat per ETA a la capital valenciana el 15 de gener de 1992.

Un premi que el jurat li va concedir pel seu "lideratge valent" i els valors que representa la monarquia parlamentària després de 40 anys d'aprovació del text constitucional.

El cap de l'Estat, que ha rebut el premi de mans del president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha agraït el guardó, ha elogiat el llegat de Broseta i ha aprofitat per a retre homenatge a totes les víctimes del terrorisme i, en particular, les 25 que van ser assassinades el mateix any que el professor.

Segons el parer del monarca, Broseta és la personificació del compromís i esforç per a unir a persones i col·lectivitats que conformen la societat espanyola en un projecte comú, i construir un model de convivència fonamentat en la llibertat, el pluralisme i el Dret.

"Un model que va buscar construir un espai de concòrdia, progrés i llibertat on tots els espanyols tingueren cabuda", ha ressaltat el rei, que ha posat l'accent en l'esforç dels espanyols durant 40 anys perquè els ciutadans desenvolupen en llibertat la seua personalitat, exercisquen els seus drets i atenguen els seus deures.

Un desenvolupament "extraordinari" que creu que ha tingut com a marc essencial a la Constitució.

"En els temps en què vivim és quan adquireixen tot el seu valor els principis que avui honorem. El compromís amb els valors constitucionals i democràtics, que són el fonament de la pau social i l'ordre polític, ens cohesiona i enforteix com a societat davant els reptes que tenim per davant", ha assegurat.

Després d'això ha recordat que, en el seu missatge de Nadal el passat 24 de desembre, va destacar la necessitat d'una convivència fonamentada en la cohesió social i en el respecte a les persones, les idees i els drets dels altres.

"Una convivència que és fràgil, que no ens podem permetre perdre i que requereix que cuidem en tot moment els vincles que ens uneixen i que ens han d'unir sempre", ha recordat.

Per al rei, el premi que ha rebut és un reconeixement a la Corona, que ha ressaltat que té entre les seues raons de ser essencials la defensa dels valors constitucionals.

Ha sigut llavors quan el monarca ha considerat que "la certesa que sense convivència no hi ha vertadera llibertat no procedeix només de la constatació d'una realitat política o social, sinó d'un previ i íntim convenciment ètic i moral".

El premi rebut ha dit que suposa també un mandat de consciència i un compromís irrenunciable que dl vinculen i obliguen.

"En acceptar-ho -ha afegit- renove una vegada més el meu compromís, el meu ferm compromís, amb els valors fonamentals de la nostra Espanya democràtica".

En la seua al·locució, ha recordat que tant el seu pare, el rei Joan Carles, com la seua mare, donya Sofia, van rebre aquest mateix premi en edicions anteriors, així com que han sigut guardonades altres persones que, des de la democràcia, van plantar cara i van resistir a l'amenaça del terrorisme.

"La nostra democràcia i la nostra convivència té amb totes les víctimes un gran deute", ha emfatitzat.