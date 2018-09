El Botànic sella las discrepancias y se prepara para las elecciones

Se dijo que el Botànic estaba a prueba de bombas y sus pilares se están esforzando en mantenerlo. Los representantes de PSPV, Compromís y Podemos que forman la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura se han reunido este jueves para afrontar la agenda legislativa de su curso más complicado. Y, de paso, reforzar el blindaje.

Las tres formaciones que suscribieron el pacto se han encontrado por primera vez desde la crisis política estival, que afloró una serie de tensiones entre socialistas y valencianistas que Podemos intentó apaciguar. El portavoz del PSPV, Manolo Mata, consideraba antes de empezar que la reunión de trabajo sirve para "acabar con los marujeos del verano" y que "el Botànic nunca ha estado en crisis". Según recordaba el síndic socialista, PSPV, Compromís y Podemos, están "de acuerdo prácticamente en el cien por cien de las políticas" que hacen.

Y en esa línea se han mantenido los tres socios al finalizar el cónclave, donde se han emplazado a otra reunión en octubre para preparar los presupuestos. Estar de acuerdo en sacar adelante las cuentas de la Generalitat es para los socios prueba del éxito de su lealtad. "Hoy se ha demostrado que el Botànic funciona", decía el síndic socialista, mientras que el portavoz de los morados, Cesar Jiménez, ha manifestado que su preocupación es qué hacer lo que queda de legislatura y su voluntad para dar el sí a unas cuentas que cumplan las exigencias que la ciudadanía puso en las urnas y los redactores en el acuerdo.

Así, consideraba Fran Ferri, síndic de Compromis, "se han sentado las bases para aprobar los presupuestos" que hasta ahora "han servido para mejorar la vida de la gente".

Días después de las discrepancias, el Consell parece haber hecho un esfuerzo por rebajar la carga del ambiente: la bronca por la votación del techo de gasto ha desparecido del discurso y, al parecer, las dos comisarías para violencia de género saldrán adelante. También el president se comprometió con el síndic de Podemos a no adelantar las elecciones -no de forma unilateral, al menos-, otro de los temas que contaminaba las relaciones entre socios.

A esta comisión no han asistido los líderes de las respectivas formaciones, que ya se encontraron en varias reuniones la semana pasada, aunque no los tres en los mismos encuentros. Según explican desde los partidos, se ha preferido mantener la comisión con su funcionamiento ordinario; es decir, con coordinadores de cada formación, no con los propios firmantes.