Ribera Salud reclama 200.000 euros al seu comité d’empresa a Elx per haver denunciat abusos laborals en les inundacions de setembre del 2019

Denunciar presumptes abusos de la direcció als treballadors pot implicar un cost alt per al comité d’empresa, o almenys això és el que podria acabar passant als representants sindicals de l’Hospital del Vinalopó, del grup Ribera Salud, mercantil en el punt de mira aquests dies arran que se sabera que havien traslladat a una part de la seua plantilla d’Elx i Torrevella, entre altres centres, a Torrejón de Ardoz per participar en la realització de tests massius, malgrat que el Ministeri de Sanitat ho desaconsella.

L’últim precedent de les tensions entre la direcció de l’hospital públic de gestió privada i els representants sindicals, ara amb por d’expressar la seua opinió sobre la mesura de Ribera Salud de traslladar 35 professionals a Madrid, va tindre lloc al setembre de l’any passat.

En aquell moment, enmig de les històriques inundacions que van portar milers d’empreses a parar l’activitat per protegir els seus treballadors i clients davant l’alerta roja, no tots els empresaris van complir les recomanacions. Aquest mitjà ja en va contar alguns casos del Baix Segura; a Elx, els sindicats van esclatar contra la direcció de l’Hospital del Vinalopó perquè entenien que suposava un risc per als treballadors l’obligació de mantindre l’activitat programada en els serveis d’Atenció Primària i Atenció Especialitzada.

Al comunicat del comité d’empresa va seguir la resposta de la direcció, negant que hagueren incorregut en irresponsabilitat amb els treballadors i avisant-los que les “desafortunades” declaracions implicarien “mesures legals per a reprovar aquesta actuació que incorre, una vegada més i per qüestions polítiques, a desprestigiar el model Ribera Salud”.

Tal dit tal fet. Els responsables del Vinalopó, que ara han rebutjat comentar aquest procés judicial, van denunciar el comité perquè entenien que hi havia hagut difamació dels representants sindicals, un delicte tipificat en el Codi Penal com a injúries i calúmnies i que podria fer seure en el banc dels acusats el comité i uns quants membres concrets denunciats, als quals reclama 200.000 euros en concepte de danys i perjudicis.

De moment, ja ha tingut lloc l’acte de conciliació previ entre les dues parts, amb el resultat que no hi ha acord. Les afirmacions del comité a través d’un comunicat ben escarit van ser formulades pels membres d’un òrgan que es va renovar poc després, a l’octubre del 2019, per la qual cosa és l’òrgan renovat, l’actual, el que ha de fer front a la demanda.

Preguntat el comité per aquest procés judicial, ha preferit no fer declaracions. Si que ha avançat a aquest mitjà que dilluns vinent es reuniran d’emergència –després de forçar tres seccions sindicals de set la trobada– per analitzar la polèmica que afecta els seus 35 empleats desplaçats a Torrejón de Ardoz. A més, n’hi ha 25 més de l’Hospital de Torrevella i 40 més fins a arribar al centenar d’altres centres del grup sanitari repartits per Espanya.