Inmaculaba Rodríguez-Piñero: "Renunciar por posiciones ecologistas al desarrollo del puerto es renunciar al desarrollo de Valencia"

La polémica ampliación del puerto de Valencia debe ser consensuada, pero tiene que darse. Es la posición de la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, una de las voces de la Generalitat en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, quien se muestra favorable a una ampliación "armónica" del puerto y hace énfasis en la necesidad de ser más competitivos frente a los desafíos comerciales globales. La adjudicación de la controvertida ampliación norte -con un presupuesto de unos 1.200 millones de euros-, que quedó fuera finalmente del orden del consejo del Puerto de Valencia de este viernes, ha motivado la alarma entre distintos colectivos ecologistas y ciudadanos que piden una nueva evaluación ambiental.

Para Rodríguez-Piñero, la ampliación del puerto debe llevarse a cabo de forma "armónica y equilibrada" y respondería a la necesidad de la ciudad de ser "cada vez más competitivos" ante un desarrollo global cada vez más desafiante. "Se trata de buscar un diálogo para lograr que la integración del puerto en la ciudad sea lo que todos queremos que sea. ¿Hay puntos de mejora de esa integración? Por supuesto, pero nadie puede negar la necesidad que tiene el puerto de Valencia de mejorar y ampliar sus instalaciones y ser competitivo", remarca la eurodiputada.

Con respecto a las diversas críticas, que desde colectivos ecologistas y ciudadanos mantienen la necesidad de renovar la actual declaración de impacto ambiental - y a la que se han sumado cargos institucionales como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y voces del mundo académico-, la eurodiputada se muestra prudente y apela a la necesidad de obtener más información.

"La actual declaración de impacto ambiental es de 2007 y existen dos informes técnicos. El que hizo la Universidad Politécnica, que considera que no es necesario modificar la desclaración de impacto mediambiental, y según el cual la ampliación de las terminales no afectaría al ecosistema. El secretario general del Ayuntamiento de Valencia considera que sí. Yo necesito tener más información porque no me puedo pronunciar sobre algo donde hay cuestiones técnicas que no he estudiado y que desconozco", ha manifestado Rodríguez-Piñero.

A pesar de las críticas de los ecologistas, la también eurodiputada plantea la necesidad del puerto y de la ciudad de alcanzar un punto común, en pro de un desarrollo económico autonómico que considera “vital”. Para Rodríguez-Piñero, renunciar a la potencialidad del puerto equivale a renunciar al desarrollo de Valencia , y califica esta infraestructura como “una de las principales ventajas competititvas que tenemos en la ciudad de Valencia”.

La eurodiputada también ha apuntado a la posibilidad de “pensar en un plan de desarrollo especial de cara al futuro de toda la fachada marítima, desde la Patacona hasta Poblats Marítims”. Ademas, ha subrayado la necesidad de llegar a “soluciones de equilibrio, que no se deben solventar en debates mediáticos, se tienen que solventar en reuniones de trabajo y con la necesaria cooperación institucional”.

“Renunciar por posiciones ecologistas al desarrollo del puerto, que ha de ser necesariamente sostenible, es renunciar al desarrollo de Valencia. Estamos compitiendo en un mundo muy globalizado y no puedes dejar de exportar e importar y, por tanto, lo que tenemos que hacer es un desarrollo armónico del puerto y la ciudad de Valencia”, afirma Rodríguez-Piñero.

Dudas sobre la ampliación

No obstante, los críticos con la ampliación plantean que el puerto de Valencia está centrado, principalmente, en el tráfico de contenedores y que ello equivale a que la ampliación del puerto no se traduzca necesariamente en un aumento del impacto económico en la ciudad. Además, afirman que las infraestructuras portuarias actuales no estarían preparadas para soportar el aumento de actividad que conllevaría la operación. Para la consejera, estas afirmaciones deberían de ser “demostradas con datos”.

“El puerto de Valencia sí ha hecho un estudio sobre el impacto económico que tendría la ampliación en la Comunidad Valenciana, en España y en Europa. Somos uno de los principales puertos de la Unión Europea y queremos seguirlo siendo. Necesitamos un debate serio y sin apriorismos, porque el desarrollo ha de ser necesariamente sostenible. Desde luego, el puerto de Valencia es una estructura básica para nuestro desarrollo y es totalmente compatible. De hecho, el debate que se está produciendo sobre la necesidad o no de ampliar el puerto no se da en Barcelona, ni en Amsterdam, ni en Génova... sólo se da aquí. Seamos más globalistas, tenemos que tener los focos más largos y trabajars desde el rigor... desde luego estos titulares no ayudan”, concluye Rodríguez-Piñero.