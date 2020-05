Sánchez a Baldoví: "No entiendo su posición. Hemos tenido una interlocución bilateral con la Generalitat Valenciana extraordinaria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que "no entiende su posición" de negativa a la prórroga del estado de alarma, después de las semanas de negociaciones. El presidente considera que el Gobierno ha repartido fondos suficientes, tanto con el fondo sanitario como el referido a la corrección del déficit autonómico y no ve razones suficientes en no compartir los criterios de reparto del fondo de 16.000 millones de euros para ayudar a las autonomías a hacer frente a la COVID-19.

"Habilitamos desde el ministerio de Sanidad mil millones de euros para las comunidades autónomas para ese gasto extraordinario", provocado por la pandemia, ha expresado el presidente, que cree que es "un mensaje negativo" el que se traslada con esta decisión.

"Es la última prórroga de este mes para abordar con máxima eficacia la desescalada", ha expresado Sánchez, que considera que el Gobierno "ha tenido una interlocución bilateral con la Generalitat Valenciana extraordinaria" en las últimas semanas. "Trabajamos con ustedes para para inyectar liquidez en la precariedad de la Generalidat", ha mencionado en referencia a la financiación. "Merecería que reconsiderara su posición".