Sandra Gómez pide "responsabilidad" a la Iglesia para no dar "imagen de relajación" tras la aglomeración del día de la Virgen

La vicealcaldesa de València, la socialista Sandra Gómez, ha expresado este martes su apoyo al concejal de Protección Ciudadana en la ciudad, el también socialista Aarón Cano, frente a la polémica surgida después de que la Basílica de la Virgen los Desamparados mostrara el pasado domingo la imagen de la patrona coincidiendo con el día de su festividad y en estado de alarma por la Covid-19. "No se trata de quedar bien, se trata de hacer lo que toca", ha dicho Gómez.

En esta línea, ha asegurado que València el domingo y en estos momentos está en fase 0 del estado de alarma y que, por tanto, "las normas" de confinamiento "son las mismas y no han cambiado", al tiempo que ha valorado la labor de Cano para "velar por el cumplimiento" de estas y del resto de directrices que por la situación actual se marcan "desde el Estado".

Asimismo, Sandra Gómez ha considerado que en este contexto se debe "exigir a la Iglesia un plus de responsabilidad" para evitar actuaciones que pueden "llevar a equívocos" y a dar a la sociedad "una imagen de relajación" ante el coronavirus, además de indicar que este año el Día de la Virgen de los Desamparados era para "quedarse en casa" y vivir desde ella esta festividad.

Gómez se ha expresado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido por videoconferencia sobre temas de urbanismo, preguntada por dicha cuestión y por la diferente opinión mostrada al respecto por el alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís), y el concejal de Protección Ciudadana (PSPV), Aarón Cano.

Este último criticó que la Basílica mostrara la imagen de la Virgen de los Desamparados por creer que "genera un punto de concentración de personas" en estado de alarma por el coronavirus. El edil señaló que no se había notificado a su delegación esta acción y avanzó que el Ayuntamiento de València elaborará un informe sobre lo sucedido que elevará a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Por su lado, el primer edil consideró que no hubo aglomeración ante la Basílica este domingo cuando se mostró desde el templo una imagen de la Virgen de los Desamparados. "No se sacó la imagen de la Mare de Déu fuera de la Basílica y quien tenga que analizar los hechos, que analice. Mi impresión es que no hay aglomeración en comparación con Ifema Madrid", apuntó Ribó.

"Esta crisis es muy compleja. No se trata de quedar bien sino de hacer lo que toca", ha aseverado la vicealcaldesa, que ha afirmado que "siempre" ha apoyado a sus "compañeros de gobierno y al alcalde" y ha expresado ese "mismo apoyo al concejal de Protección Ciudadana".

Tras ello, la también responsable de Desarrollo Urbano y portavoz socialista en el consistorio ha destacado que ante la situación generada por el coronavirus, este edil "ha tenido que asumir buena parte de gestión de crisis para velar por el cumplimiento de normas del Estado" y de otras administraciones.

"Ha sido el que más responsabilidad ha tenido. Yo he llevado Protección Ciudadana y sé la responsabilidad, lo complejo y lo complicado de hacer cumplir las normas", ha expuesto Sandra Gómez, que ha señalado que esta es una cuestión que en estos momentos hay que tener más en cuenta.

La responsable municipal ha comentado que en una situación "difícil" como la actual los ciudadanos, los colectivos más afectados por la crisis y el personal de servicios esenciales, "como los sanitarios", "esperan que las principales instituciones sean ejemplares".

En este contexto, Gómez ha opinado que se debería "exigir a la Iglesia un plus de responsabilidad" y ha dicho que el actual "no es momento de dar ciertas imágenes que pueden llevar a equívocos" o a dar sensación de "relajación" ante la pandemia. "Las normas son las mismas, no han cambiado. Seguimos en Fase 0 y seguimos trabajando y debemos seguir trabajando y cumpliendo las directrices del Gobierno de España" ante la Covid-19.

"Cada uno en su casa y Dios en la de todos"

La vicealcaldesa ha agregado que el domingo, día de la patrona de València, era jornada para vivir esa festividad desde casa y ha citado que se debía atender al refrán "Cada uno en su casa y Dios en la de todos". "El Día de la Virgen era así" este año, una jornada para quedarse "cada uno en casa con sus sentimientos y su familia" y "no para hacer ningún acto", ha agregado.

Sandra Gómez ha subrayado que no pretende entrar en las palabras expresadas por cada responsable municipal en este caso pero ha reiterado que "no se trata de quedar bien sino de hacer lo que toca" y ha afirmado que el domingo "el concejal de Protección Ciudadana hizo lo que toca".