Senadores de Compromís piden a Montoro que compense la deuda por la infrafinanciación en los presupuestos de 2018

Los senadores de Compromís reclaman al ministro de Hacienda que incluya una financiación justa para la Comunitat Valenciana en los próximos presupuestos. Jordi Navarrete ha entregado a Cristóbal Montoro una carta en la que recuerda al ministro que la valenciana es la autonomía más perjudicada por el sistema de reparto actual.

El senador de Compromís, en representación de la formación valencianista, pide al ministro que establezca algún mecanismo de corrección del reparto financiero y deje de ofrecer los Fondos de Liquidez Autonómica, un mecanismo de asfixia para las arcas públicas. Además, insiste en que se establezca una compensación de la deuda derivada de la acumulación de años de un sistema deficitario y que las inversiones en infraestructuras se equiparen al peso poblacional.

El senador recuerda que "sin estas premisas de partida, que pasan por que se tenga en cuenta el peso demográfico valenciano, mejorar la inversión per cápita, compensación de la deuda por infrafinanciación e inversiones racionales y equitativas, Compromís no está dispuesto a sentarse a hablar de las cuentas generales con el PP". Navarrete considera que su formación no percibe que el Gobierno central tenga voluntad de lealtad y colaboración suficientes para hacer más llevaderos los planes económicos y de tesorería de la autonomía, "que se guían por la honradez, el cumplimiento de los objetivos de déficit y de gasto y la reducción".