El Servicio Estatal de Empleo cierra hasta nuevo aviso su delegación de Valencia por dos posibles casos de coronavirus

La delegación provincial de Valencia del Servicio Estatal de Empleo (SEPE) estará cerrada y sin personal trabajando durante este viernes y hasta nuevo aviso tras aparecer dos posibles casos de coronavirus, según el correo electrónico enviado por el delegado territorial Pere Beneyto a toda la plantilla al que ha tenido acceso eldiario.es. La medida de suspender la entrada de los empleados se tomó este miércoles 18 de marzo a última hora para que el viernes 20 todas las oficinas sean desinfectadas.

De momento, Beneyto no ha aclarado a los funcionarios cuándo o cómo volverán a una una dirección territorial estratégica en unos momentos en que el SEPE está funcionado a pleno rendimiento por el aluvión de parados provocados por la aprobación de centenares de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por el decreto de alarma.

Fuentes de empleados de la dirección territorial aseguran que el pago de las prestaciones no peligra de momento, aunque las directrices enviadas por el Ministerio el pasado 16 de marzo para afrontar el impacto del coronavirus señalan que en la plantilla existe personal "crítico": los informáticos y el equipo directivo.

Los dos posibles casos de coronavirus, que no han sido confirmados médicamente, son la mujer de un trabajador, por lo que ha tenido que ponerse en cuarentena, y una funcionaria que el martes 17 de marzo mostró síntomas leves y a la que se le dio la baja hasta que se somenta a las pruebas.

Según el correo enviado al personal, "en cuanto se han conocido los hechos se han adoptado con carácter urgente las medidas para proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones" que se realizará este viernes. La vuelta de los empleados y el protocolo de regreso se comunicará cuando el Servicio de Prevención de Riesgos la autorice.

La actuación de la dirección ha sido criticada por varios empleados por tardía. Según explican, mientras el ministerio estaba recomendando el teletrabajo, en la dirección territorial del SEPE en València estaban acudiendo todos los empleados a las oficinas, "con el riesgo de contagio que supone".

"En la Dirección Provincial de Valencia han estado trabajando con el decreto de alarma ya aprobado más de 130 trabajadores sin ningún tipo de protección individual. No había ni hay mascarillas, ni guantes, ni jabón o gel desinfectante individuales para cada uno de los trabajadores, no había instrucciones a la empresa de limpieza de incrementar las desinfecciones y tampoco se respetaba la distancia mínima de seguridad de dos metros establecidos entre puestos de trabajo para evitar el contagio", denuncian empleados del servicio de empleo.

La alerta de estos empleados no fue la única. El sindicato CSI-F denunciaba en una nota informativa el pasado martes que no se tomaran medidas en la dirección de Valencia y que, en caso de aparecer algún positivo, habría que aislar a toda la plantilla. "Los empleados tendrán un plazo máximo de siete días -ahora son cinco- para autorizar la avalancha de expedientes de suspensión de empleo que ya está llegando al Ministerio de Trabajo, si nos quedamos sin estos 130 compañeros trabajando en Valencia, el caos va a ser total cuando no queden empleados en el servicio de empleo operativos", avisaban.

La instrucción enviada por el ministerio el pasado martes 16 de marzo recalcaba la importancia del departamento y del personal crítico: "En consecuencia, considerando que, además de las anteriormente descritas, en el Servicio de Empleo Público Estatal, el reconocimiento de prestaciones por desempleo y el pago de las mismas es una función crítica, se arbitraran las medidas para que, con la utilización de medios telemáticos o de manera presencial, se organicen los turnos correspondientes para garantizar la prestación de este servicio".