Set busos llançadora faran 34 trajectes per dia per connectar València amb polígons industrials

"Amb aquest pla volem potenciar la mobilitat sostenible en les zones industrials de l’àrea metropolitana de València, donant així resposta a una demanda existent i fomentant la reducció de l’ús del vehicle privat".

Així ha explicat el conseller de Mobilitat, Arcadi España, l’objectiu que persegueix el nou servei d’autobusos llançadora que connectaran València amb els polígons industrials de l’Andana/Parc Tecnològic, Font del Gerro/Tàctica, la Reva i Joan Carles I.

Fonts de Mobilitat han informat que es posarà en marxa en el primer semestre de l’any que ve i se’n podran beneficiar en una primera fase 17.800 usuaris potencials que treballen en els nuclis industrials esmentats.

Per a oferir el servei hi haurà un total de set autobusos que faran 34 trajectes per dia, 17 d’anada i 17 més de tornada.

Els busos amb destinació a les tres primeres zones eixiran del carrer d’Àngel Guimerà, i els que van a Almussafes ho faran de Ferran el Catòlic, prop de les parades de metro d’Àngel Guimerà i de Túria, respectivament, la qual cosa permetrà la intermodalitat.

En concret, la línia amb destinació a l’Andana/Parc Tecnològic comptarà amb dos autobusos i 30 parades. Els horaris d’eixida des d’Àngel Guimerà seran a les 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 i 8.45 hores; els de tornada des dels polígons estan previstos a les 17.10, 17.40, 18.10, 18.40 i 19.10 hores.

La línia amb destinació a la Font del Gerro/Tàctica també comptarà amb dos autobusos i 38 parades (25 més 13 de la variant de la Font del Gerro) que eixiran a les 6.55, 7.25, 7.45, 8.15 i 8.30 hores, mentre els de tornada estan previstos a les 17.20, 17.40, 18.10, 18.30 i 19.00 hores.

El trajecte València-la Reva estarà dotat amb dos busos i 30 parades, que eixiran a les 6.50, 7.45 i 8.15 hores i tornaran a les 18.05, 18.35 i 19.30 hores.

Finalment, la línia que anirà de València al polígon Joan Carles I d’Almussafes comptarà amb 26 parades i un bus que eixirà a les 5.15, 7.35, 13.20 i 21.20, mentre els de tornada ho faran a les 6.25, 14.25, 17.10 i 22.25 hores.

El projecte pilot, que té prevista una duració de dotze mesos, permetrà obtindre dades sobre la demanda del servei i els desplaçaments entre el domicili i el lloc de treball, amb vista a la futura implantació definitiva, detalla un comunicat de la Generalitat.