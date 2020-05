Soler reclama "corresponsabilidad" y "solidaridad" de las comunidades autónomas en el reparto de fondos para aliviar el coronavirus

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha reclamado "corresponsabilidad " y "solidaridad" al resto de comunidades autónomas para el reparto de fondos que ha anunciado el Gobierno. Soler ha participado esta tarde en la reunión entre responsables de Hacienda, donde las autonomías han manifestado su diversidad de criterios para la gestión de las ayudas.

El responsable valenciano valora el apoyo financiero del Gobierno central, que ya ha enviado 1.500 millones a la Comunitat Valenciana, pero, considera "no podemos quedarnos en eso", dada la infrafinanciación de la autonomía. "Necesitamos también la corresponsabilidad del resto de territorios, que deben evitar competir en materia fiscal y seguir avanzando, desde la solidaridad, en los pasos necesarios que nos permitan a todos iniciar la recuperación económica y sanitaria. Y para ello es indispensable llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica. No podemos afrontar una verdadera recuperación si no partimos de la base de un modelo de financiación basado en la equidad, la justicia y el equilibrio para todas las autonomías", ha indicado el conseller.

"El actual sistema de financiación autonómica tiene más en cuenta la dispersión de la población de cada territorio que el número de habitantes, de ahí que la Comunitat Valenciana sea la más perjudicada. Y eso no responde a ninguna lógica", ha añadido. No obstante, el responsable de Hacienda valora que el Gobierno tenga en cuenta para la segunda fase el peso poblacional de las comunidades en el reparto de ayudas.

Hacienda dividirá el reparto de fondos en varios tramos. Para el primero, se valorará con mayor peso los datos de impacto sanitario, principalmente personas ingresadas en las UCI e ingresos hospitalarios, mientras que el segundo ajustará el reparto a criterios de población. En esta primera fase, los criterios de reparto de un primer paquete de 6.000 millones de euros serán: los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía (35%), los hospitalizados (25%), los casos de Covid-19 confirmados por PCR significarán un 20% y el otro 20% restante, el dato de población.

En la segunda fase, que llegará en el segundo semestre del año, se repartirán 4.000 millones de euros entre las autonomías y Hacienda propone que la población sea el criterio que tenga más relevancia y pese el 40% en el reparto, los ingresos en UCI, un 30%, las hospitalizaciones supondrán un 20% y los positivos confirmados por PCR, el 10% restante.

A esta cifra se sumará un fondo extraordinario de mil millones en función del gasto social, y una tercera fase de 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. El reparto de esta última se decidirá más adelante con las autonomías. Además, la ministra ha expresado que se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer seguimiento de estas medidas.

La Tesorería de la Generalitat Valenciana dispone de 1.351 millones de liquidez avanzada, que con los 72 millones de ingresos adicionales transferidos por el Gobierno para actuaciones frente a la COVID-19 en sanidad (28,3 millones), servicios sociales (30 millones), alimentación infantil (2,3 millones) y ayudas al alquiler de viviendas (11,4 millones), suman un total de 1.423 millones para atender la urgencia más inmediata.