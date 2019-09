Venda de droga a la menuda i brega de galls als carrers del Cabanyal: les plataformes cíviques reclamen més presència policial

"Ho lamente, no volem que se’ns identifique, les coses estan molt malament i les amenaces són contínues". Alguna cosa no funciona com caldria si cap veí ni veïna del Cabanyal, consultat pels problemes de convivència, vol identificar-se o donar cap dada per la qual se’l puga situar per por de represàlies.

Tampoc no passa en cap altre punt de la ciutat que els serveis municipals de recollida de mobles i estris hagen d’anar escortats per la Policia Local, però aquesta és la situació a què ha arribat el barri, especialment a la coneguda com a zona zero.

Brigades de neteja escortades per la Policia Local

Aquest enclavament és el cor del barri mariner per on el PP volia prolongar l’avinguda de Blasco Ibáñez, amb l’enderrocament consegüent de 1.600 habitatges. Un pla que ja és història.

La zona zero abasta el perímetre format pels carrers de Pescadors, d’Amparo Guillén, del Doctor Lluch i de la Serradora. Tot el que queda dins d’aquesta anella s’ha convertit en misèria i ruïna, un món a banda en què les normes les marquen els diferents ocupes i clans que viuen del negoci de la droga instal·lats en vials com el del Progrés o el del Pare Lluís Navarro.

"Les cadires que hi ha en aquests carrers marquen els punts de venda de droga i, encara que l’Ajuntament sol retirar-les, l’endemà tornen a aparéixer", expliquen. Als problemes de tràfic de drogues i al repunt del consum d’heroïna s’ha unit l’assetjament sexual: "Diuen autèntiques burrades a les xiques que passen per la zona, moltes vegades són estrangeres que no són conscients d’on es fiquen, però ningú no els planta cara per por, ja que les amenaces són immediates", relaten diversos residents.

Estat d'una dels carrers recentment urbanitzada, amb cadires abandonades

I és que crits com "Sabem on vius!" o "Coneixem la teua família!" són habituals a qui els causa alguna molèstia. Una situació que els ha fet ensenyorir-se dels carrers, que utilitzen per a fer festes amb música fins a altes hores, barbacoes i, fins i tot, baralles de galls.

Un altre problema afegit que hi ha són les màfies que busquen pisos per a ocupar-los i llogar-los il·legalment: "Hi ha veïns no s’atreveix a anar-se’n de vacances per por de trobar-se la casa ocupada quan torne".

Tal com relata l’associació de veïns en una queixa plantejada l’any passat al Síndic de Greuges per aquests problemes, per a entendre la situació actual cal remuntar-se 20 anys arrere, quan el PP va aprovar la prolongació de Blasco Ibáñez i "va començar un setge ben planificat als veïns residents en una zona destinada llavors a l’especulació immobiliària".

Xeringues tirades al parc de la Remunta

Segons l’escrit de l’entitat veïnal, "molts veïns del barri van resistir a casa el pertinaç assetjament, mentre que uns altres se’n van anar perquè es veien incapaços de lluitar contra l’Administració. Això va ser fonamental per a la deterioració posterior, afavorida per la paralització de llicències per a rehabilitar les cases, que al seu torn va redundar en l’abandonament de moltes d’aquestes cases".

A causa d’això, "les cases buides van ser ocupades amb el consentiment i el beneplàcit del consistori i aquests habitants nous del barri, a l’empara de la desídia de les actuacions municipals, que no van fer res per remeiar els problemes tan greus de convivència que van sorgir després de la seua arribada, han deteriorat fins a tal punt la convivència que hui dia és el problema principal del Cabanyal".

No obstant això, han passat quatre anys des del canvi de govern municipal i amb l’arribada de Compromís i del PSPV (al costat de Podem en el mandat passat), si bé hi ha hagut avanços en l’àmbit de les millores urbanístiques, els problemes de convivència no acaben de millorar.

A més, s’ha creat una nova plataforma veïnal anomenada ‘Zero Incívics, complementària a l’associació de veïns (molts estan en totes dues entitats), mitjançant la qual es denuncien i es visibilitzen tots aquests problemes.

Dos individus en una de les narcosales detectades pels veïns

De fet, els residents consultats asseguren que se senten desprotegits per la falta de resposta policial i exigeixen un pla de seguretat a tres bandes entre l’Ajuntament, la Generalitat i la Delegació del Govern, una demanda que també ha fet l’associació de veïns del Cabanyal.

El barri amb més dotació policial

Davant d’aquesta situació, fonts de la Policia Local han informat eldiario.es que "s’ha intensificat el dispositiu policial al barri; de fet, cap altre barri de la ciutat disposa d’un dispositiu similar".

A més, han afegit que "s’ha extremat la vigilància d’ocupacions il·legals, s’han intensificat els controls, la coordinació amb la Policia Nacional, també pel que fa a recuperació d’immobles". Com a exemple, han assegurat que "des que va començar l’any s’ha intervingut tres pisos on es cultivava marihuana".

Des de la Policia Nacional han detallat que fins al mes de juliol ja s'han quadruplicat els registres en immobles, amb un total de 15, i les detencions, amb un total de 23, respecte a tot l'any passat.

Les mateixes fonts han comentat que no baixen la guàrdia i que "els ciutadans poden col·laborar aportant qualsevol tipus d'informació relacionada amb tràfic de drogues de forma totalment anònima a través del correu antidroga@policia.es o de la pàgina web www.policia.es/colabora.php".

Actuacions municipals per a revitalitzar el barri

D’altra banda, les diferents delegacions de l’Ajuntament també han posat en marxa diferents mesures encaminades a pal·liar els problemes de convivència. En aquest sentit destaca la inversió de 605.000 euros en les obres de rehabilitació de l’edifici municipal situat al carrer de la Reina 117 per a un altre centre municipal de serveis socials.

Matalassos i estris en ple carrer

"Des del centre es farà una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, mitjançant actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, per a donar resposta a situacions de necessitat i d’exclusió social des d’una dotació més pròxima a la ciutadania", han explicat.

Quant a la neteja, hi ha hagut un reforç pel que fa a la recollida d’estris, mobiliari vell i residus des de l’1 de setembre als carrers del Cabanyal i de la Malva-rosa: "Des que es va posar en marxa, la setmana del 2 al 7 de setembre es van recollir 2,2 tones de residus i mobiliari abandonat al carrer, prop d’un 13% més que l’última setmana d’agost. En total s’han retirat estris en 160 punts del barri".

A més, es va condicionar el parc de la Remunta i un solar adjacent a petició dels veïns, per l’acumulació de fem.

El regidor d’Ecologia Urbana i vicealcalde, Sergi Campillo, ha destacat que es tracta d’un servei necessari per a dignificar el barri: "No permetrem comportaments incívics que molesten els veïns i les veïnes, s’han de complir les normes".

Pel que fa als recursos socials, s’han habilitat dos treballadors socials que fan una faena de connexió amb el centre de serveis socials de la Malva-rosa i dinamitzen el teixit social al barri mitjançant la gestió de la Renda Valenciana d’Inclusió per a les famílies en situació de vulnerabilitat i programes d’inserció social i laboral amb població gitana.

A més, està prevista la rehabilitació d’habitatges públics per a lloguer assequible amb un total de 28 habitatges d’ací al final del 2020 i 29 més de previstos en el marc del segon ARRU.

Les mateixes fonts han assegurat que pròximament seran realitat projectes com el centre de dia per a inserció sociolaboral de joves, l’oficina d’atenció a famílies (per a gestionar conflictes) o la nova Universitat Popular, el projecte de la qual es començarà a redactar en breu.

La regidora de Serveis Socials, Isa Lozano, ha comentat sobre aquest tema que "totes aquestes actuacions contribuiran, sens dubte, a revitalitzar el barri urbanísticament, socialment i culturalment, dotant-lo de recursos que ajuden a anar dissolent les situacions de marginalitat i exclusió".

Així quedarà l'arribada de l'avinguda Blasco Ibáñez al Cabanyal, amb la nova rotonda i l'estació integrada amb un jardí

Per a Lozano, "revertir una degradació programada i mantinguda durant més d’una dècada per part del govern municipal del PP no és una tasca fàcil ni ràpida, però estem en el camí d’acomplir-la".

Un nou pla urbanístic

Finalment, més a llarg termini, però no menys important, al final d’any està prevista l’aprovació del Pla Especial del Cabanyal (PAC) que servirà per a vertebrar el barri, revitalitzar-lo i per a pal·liar el dèficit d’habitatge públic de l’Ajuntament de València, ja que propiciarà la construcció de 800 immobles, cosa que, al seu torn, permetrà frenar la bambolla en els preus del lloguer, amb incidència especial en la zona.

D’aquests, 288 es reservaran per a menors de 30 anys, majors de 65 anys i col·lectius vulnerables, sempre amb rendes baixes. A més, inclourà un corredor verd que connectarà el barri amb la Marina de València.

El PAC resol definitivament l’arribada de l’avinguda de Blasco Ibáñez al Cabanyal creant una nova rotonda al final de la via i integrant l’actual estació del Cabanyal mitjançant una zona verda que servirà com a porta d’entrada a un barri que va veure que la ciutat que el va annexionar fa 122 anys quan era el Poble Nou de la Mar, va estar a punt d’arrabassar-li la seua essència.