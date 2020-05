Terrasses i comerços comencen a recuperar la vida social en les grans urbs valencianes en el primer dia en la fase 1

Comerços i hostalers valencians de les grans àrees metropolitanes de la Comunitat Valenciana van obrir dilluns, primer dia en fase 1 dels 14 departaments de salut de la Comunitat que quedaven per avançar en la desescalada de l’alarma per la pandèmia.

En tots dos casos, les sensacions van ser positives i van destacar el civisme de la clientela, si bé és cert que mentre que en el cas del comerç van obrir pràcticament tots els negocis del territori valencià, en el cas de l’hostaleria ho van fer un 10% dels locals.

En el primer cas, la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana, Confecomerç CV, ressalta el bon “acolliment” en l’arrancada de la fase 1 del pla de desescalada del sector del petit comerç a tota la Comunitat Valenciana, amb l’obertura de la gran majoria dels establiments.

L’entitat destaca que afronta amb “il·lusió” aquesta reactivació, que suposa un "baló

d’oxigen", perquè la reobertura és l’inici del camí cap a la reconstrucció econòmica, i per l’expectació generada entre els clients en l’arrancada d’aquesta nova etapa.

Terrassa en la plaça de la reina de València JESÚS CÍSCAR

A més, afig que s’han implantat totes les mesures en matèria de seguretat i salut, seguint les indicacions i les directrius marcades pels protocols del ministeri i de la Generalitat. L’entrada en aquesta fase 1 és el moment de tornar a posar en marxa les petites empreses, paralitzades durant dos mesos, després del greu impacte patit per la Covid-19.

El president de Confecomerç CV, Rafael Torres, posa en valor “l’enorme esforç dut a terme pel sector i la inversió feta en equips de protecció i en mesures de seguretat per a garantir la plena seguretat i salut, ja que és un objectiu prioritari dotar de la màxima tranquil·litat els clients, i complir estrictament les indicacions marcades per les autoritats públiques”.

Torres recorda que en aquesta fase 1, el col·lectiu de majors de 65 anys té un horari d'atenció de servei prioritari i que el client té total permissivitat per a poder realitzar les seues compres al llarg del dia, igual que ocorre per a efectuar la compra de béns essencials, no estant subjecte a determinades franges horàries.

Obrin el 10% dels hostalers

La Federació Empresarial d’Hostaleria de València (FEHV) estima que van obrir un 10% dels establiments en aquesta primera jornada en fase 1, un percentatge extrapolable a la resta de la Comunitat Valenciana i que considera que anirà augmentat al llarg de la setmana i amb vista al cap de setmana.

El barri de Russafa a València, un dels que té més activitat, va destacar pel seu bon ambient i l’absència de massificacions durant el matí.

Una cambrera amb màscara prepara una terrassa al carrer Ribera de València JESÚS CÍSCAR

Des de l’entitat asseguren que el balanç de les primeres hores va ser positiu, “amb bones sensacions, destacant la bona resposta del públic en les primeres hores i ressaltant el civisme, bon funcionament i compliment de les normatives de seguretat”.

Des de la FEHV insisteixen que el sector està en un moment “molt complicat, encara en aquesta fase 1 amb incerteses en relació al tema dels ERTO, així com altres problemes per resoldre com el finançament o els lloguers” per als quals reclamen una solució.

“Insistim en la idea que cal adoptar un pla especial per al sector turístic amb mesures d’acompanyament que permeten la supervivència de les empreses, com ara estendre els ERTO fins al final de l’any”.