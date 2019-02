Toni Cantó vuelve a cargar contra Enric Morera y pide su reprobación por una bronca en Twitter

Ciudadanos vuelve a cargar contra el president de les Corts Valencianes, Enric Morera, y a pedir oficialmente su reprobación por un cruce de declaraciones en la red social Twitter. El precandidato y diputado nacional, Toni Cantó, y la segunda autoridad valenciana han tenido varias broncas por redes sociales.

La última, por las declaraciones del diputado de Ciudadanos sobre la televisión pública valenciana y el modelo de enseñanza plurilingüe. Morera acusó a Cantó de divulgador de "fake news" y consideró que incurría en un "delito de odio", como se muestra en el mensaje adjunto. A esto respondió Cantó espetándole sus mensajes de apoyo a los políticos presos catalanes.

El Presidente de Cortes Valencianas me acusa de cometer un delito de odio por criticar sectarismo de @apunt_media (Tv- @compromis) mientras defiende a los golpistas que él llama “presos políticos”



Esto era impensable,pero así está la Comunidad Valenciana tras 3 años de tripartito pic.twitter.com/bwYaFH09nD — Toni Cantó (@Tonicanto1) 23 de enero de 2019

La crispación ha llegado hasta tal punto que el grupo parlamentario en las Corts valencianas, al que Cantó no pertenece, ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la que pide la reprobación del presidente de la Cámara "por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente al Consell". En la nota de prensa de Cs, el diputado nacional asegura que "esta acusación vertida por quien es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana no responde a ningún criterio jurídico y solo está apoyada en su posicionamiento ideológico", y cree que "sí puede suponer un delito de calumnias por parte del propio Morera".

El presidente de las Corts Valencianes ha respondido con un comunicado negando la imputación de ningún delito de odio. " Otra cosa muy diferente es que las declaraciones reiteradas y repetitivas contra los profesionales de la enseñanza valenciana, contra asociaciones culturales y cívicas o contra los profesionales de los medios de comunicación públicos valencianos, a quienes el diputado Cantó ha acusado abierta y públicamente de manipular, de adoctrinar y de malversar,", señala Morera, "son, en virtud de lo que dispone el Código Penal, una provocación y una incitación que pueden ser constitutivos de un delito de odio".

El presidente del Parlamento valenciano pide que se tramite la resolución lo antes posible para poder defenderse: " Estoy totalmente dispuesto, y así lo comunicaré a los miembros de la Mesa y a los Síndics, a que se tramite esta reprobación de forma urgente y que vaya al próximo pleno para poder intervenir, tomar la palabra y defenderme de unas acusaciones falsas que solo obedecen a intereses partidistas de aquellos quienes pactan y hacen negocio político con la extrema derecha, esa extrema derecha que se sale del marco de convivencia constitucional y ataca la diversidad cultural y lingüística que defiende la Constitución, el modelo autonómico, los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y afectiva de las personas".