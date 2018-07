Los voluntarios comparten su experiencia en el Dreamhack: "he trabajado 8 horas sin parar"

Algunos voluntarios del Dreamhack en Valencia han cargado contra el festival en redes sociales por las condiciones de su trabajo en el festival. En algunas comunidades gamers y foros como Menéame se ha abierto el debate sobre la voluntariedad de quienes acuden a estos eventos a cambio de entradas y pago en especies.

"Todo mi apoyo a quienes denuncian a los sinverguenzas", comenta un participante en Twitter animando a los voluntarios, mientras que otros explican que es una práctica bastante habitual en el sector, como lo es en los festivales de música, según indican. "He sido miembro de la crew y he trabajado ocho horas sin parar", critica otro.

Motivada por la denuncia de un sindicato, Trabajo ha realizado una inspección en Feria Valencia durante el mayor evento de eSports en el Estado Español para saber si estos voluntarios realizan funciones de trabajadores sin darlos de alta en la seguridad social, como exige la legislación vigente.

La organización sostiene que la Crew es una comunidad de 90 personas que autogestiona la zona LAN, cuyo origen viene de la Campus Party y que realizan tareas de dinamización y control de participación de esta zona del evento.

Uno de los trabajadores de la edición de 2014 cuenta que realizó labores en el festival durante tres días por 150 euros "en negro" que le fueron abonados a una cuenta de Paypal como un premio de torneo. "Era de los pocos que cobraba... los voluntarios ni eso. Todo por la cara, haciendo guardias de noche a cambio de Monsters", cuenta Pau. "Yo era de los pocos privilegiados porque me pagaban el hotel y cobraba 50 euros al día", añade.

Pero si la crew está explotada, el tema no es que no se reconozca su trabajo... es que no lo hacéis vosotros!!! Me parece impresionante que consideréis a la crew como “un gasto que asumís” como si les hiciérais un favor... haced el favor de pagarles como se merecen por dios...