Unides Podem propone que la Generalitat Valenciana medie entre Cataluña y el Gobierno central

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este jueves durante la sesión de control en Les Corts que el papel del Gobierno valenciano será siempre "activo, favorable al acuerdo, al consenso y al diálogo" y ha incidido en que "no se puede pasar por encima de la ley" pero también que "no puede haber democracia sin diálogo".

Así se ha pronunciado Puig en respuesta a la pregunta planteada por la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, sobre el papel a jugar por la Generalitat Valenciana en el conflicto catalán, donde "la vía valenciana se postula como alternativa a la tensión unilateral y a la recentralizadora". Según ha dicho, España "necesita más Botànic y menos confrontación" y la vía federal es "el camino a seguir".

Puig ha advertido que "ante esta cuestión crucial para España no es posible pensar que ya todo está resuelto con una sentencia judicial, hay una raíz política y hay que solucionar la cuestión desde la política".

Según ha dicho, el papel valenciano es "reducido" y no quiere tener "más del que toca", pero la Generalitat no es un simple observador al que "no le importa lo que pasa", por lo que lo primero que quiere hacer es "incitar a la concordia y a la moderación, que haya espacios de recuperación de las fracturas, emocionales, sociales y económicas".

"¿Qué alternativa hay, la confrontación permanente? La ley está basada en el diálogo, la Constitución está basada en el diálogo", ha reiterado, para subrayar que no se puede entrar en el juego de "contraponer una mayoría a otra mayoría" porque "al final una sociedad no se construye con el 51%, sino con la suma".

Por ello, ha pedido "concordia, moderación, diálogo desde la buena política" y ha señalado que "corren malos tiempos por los vientos recentralizadores" pero la Generalitat Valenciana estará en la defensa del autogobierno.