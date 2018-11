La Universitat de València activa el protocolo 'anti acoso' contra el profesor de las frases sexistas

La Universitat de València ha presentado la denuncia interna que activa el protocolo anti acoso contra el profesor acusado que proferir comentarios sexistas a varias alumnas de Educación Social. La rectora, Mavi Mestre, ha explicado la decisión en unas jornadas sobre violencia de género en el campus.

El miércoles un grupo de alumnas se encerró en la facultad de Filosofía, en el Campus de Blasco Ibáñez, en señal de protesta porque un profesor les decía en clase "qué fresca ibas anoche", "cómo me ponen esos grititos" o "no hace falta que te enrolles en el examen, lo podemos hacer después en mi despacho". Las estudiantes empapelaron el recibidor de la facultad para señalar la actitud de este profesor, quien este curso no imparte clases porque está de año sabático.

La universidad se reunió de urgencia con las alumnas y el profesor, y según las afectadas, en el encuentro él las instó a que sacaran a otros profesores con la misma conducta, al mismo tiempo que les afeó que no supieran reconocer una broma.

SEGON COMUNICAT CONTRA L'ASSETJAMENT A LA UV 29/11/2018 pic.twitter.com/Fiz3EeorVl — Alumnat UV (@alumnat) 29 de noviembre de 2018

El protocolo contra el acoso de la Universitat, que ya se ha activado en otras ocasiones, establece que para abrir un procedimiento debe haber una denuncia de la afectada o de su representante legal o de cualquier miembro de la comunidad universitaria siempre que cuente con la autorización de la afectada.

Mestre ha aclarado que el equipo rectoral ha esperado hasta este viernes a que las alumnas decidieran presentar ellas mismas la denuncia y, al no querer hacerlo, lo que "hay que respetar porque así se sienten más cómodas", ha sido la vicerrectora de Igualdad la que la ha interpuesto con su autorización. "Si no lo hubiera hecho la propia rectora", ha señalado