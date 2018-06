El grupo VadeBo aparta a uno de sus miembros por una supuesta agresión sexual

El grupo valenciano Vadebo ha expulsado a uno de sus miembros después de que una chica denunciara una agresión sexual el pasado fin de semana a través de las redes sociales. Ambas partes han difundido varios comunicados en Twitter explicando la situación y la mediación que se ha llevado a cabo hasta tomar la decisión.

El grupo musical ha decidido compartir las palabras de la denunciante y darle credibilidad: "Condenamos este tipo de agresiones y no vamos a tolerarlas en nuestro entorno. Por eso, como grupo, hemos tomado la decisión de echarlo del grupo. Le damos todo nuestro apoyo a la agredida".

La autora del comunicado prefiere no comentar si ha interpuesto una denuncia o las medidas que ha tomado porque se siente insegura "ante esta justicia", aunque agradece el apoyo de la banda musical. "Me siento bastante apoyada por ellos, me tranquiliza que estén de mi parte y la manera en la que están actuando tanto ellos como el grupo de mediación me parece genial". Ambas partes se han ido comunicando a través de un grupo de activistas feministas. El grupo ha tardado apenas 24 horas en apartar al acusado de agresión sexual.