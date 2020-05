Valencia Laica censura al cardenal Cañizares por sacar la imagen de la virgen a las puertas de la basílica: "Que la impunidad no se convierta en un privilegio más de la Iglesia"

El pasado domingo, día de la Virgen de los Desamparados, y en pleno estado de alarma por la pandemia de la COVID-19, el Arzobispado de València sacó la imagen de la patrona a las puertas de la basílica, lo que provocó una aglomeración de personas en la plaza de la Virgen -circunstancia que está expresamente prohibida- entre las insistentes llamadas de los agentes de la Policía Local a mantener las distancias. Este acto, al que desde el Arzobispado han restado importancia, no fue comunicado por la Iglesia a la Delegación del Gobierno para solicitar el correspondiente permiso.

Ante estos hechos, desde Valencia Laica, organización territorial de Europa Laica, han expresado su indignación: "En la plaza se reunieron unas 300 personas atraídas por la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, que fue conducida a una de las puertas de la basílica por un cortejo de sacerdotes, todos ellos sin mascarillas y de edad avanzada y por tanto de alto riesgo y seglares que no guardaban entre ellos al menos un metro de distancia".

En su opinión, este acto fue, como poco, "una temeridad", pues la hora elegida coincidió con la franja horaria del paseo de los mayores de 70 años, algunos acompañados, y por la festividad del día; "por tanto, era previsible que unos cuantos se dirigieran a ese lugar".

La presencia de la Policía Local reforzada y miembros de la Cruz Roja, y las cámaras de Tele 8, la televisión de la iglesia, sostienen, "desmienten el carácter improvisado del acto". Después de la aglomeración inicial, la Policía Local y la Cruz Roja "lograron que los reunidos respetaran la distancia física entre ellos".

Concentración frente a la basílica que produjo la exposición de la Virgen de los Desamparados.

Previamente, en el interior de la basílica "se celebró una misa a puerta cerrada". Pero, según muestra alguna grabación, "con numerosos participantes que conculcaron la limitación del derecho de reunión establecido en el estado de alarma". Acabado este acto, la basílica se abrió al público dos horas por la mañana y dos por la tarde, como, según fuentes del Arzobispado, se venía haciendo desde que se declaró el estado de alarma.

"Algún vídeo muestra que el número de personas era, por lo menos, más propio de la fase 1 de la desescalada, el 30% del aforo, mientras que seguimos en la fase 0", alertan desde Valencia Laica. Sin embargo, estos sucesos "no son hechos aislados relacionados con la festividad del día, sino que son el resultado de un proceso paralelo al estado de alarma, pues, como se ha dicho anteriormente, la basílica se mantuvo abierta a diferencia de otras iglesias valencianas, incluida la catedral, que cerraron".

En opinión de este colectivo, esta apertura "parece retar al confinamiento, pues la asistencia a lugares de culto no figura en la relación de actividades que, según el artículo 7 del RD del estado de alarma, justifican que las personas circulen por las vías públicas".

Niños y mayores comparten espacio en la basílica, teóricamente algo prohibido en la fase 0 del estado de alarma.

"Carecemos de datos sobre el número de personas que acudieron a la basílica hasta el día 3 de mayo. Después de esta fecha, con el levantamiento parcial del confinamiento, compañeros de Valencia Laica pudieron comprobar la afluencia constante de personas sin apenas medidas de control sanitario, al menos en los primeros días de la semana", sostienen.

Por todo ello, Valencia Laica apoya la decisión del concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, de remitir a la Delegación del Gobierno un informe y una propuesta de denuncia contra los responsables de los hechos acaecidos el 10 de mayo. "No se entendería que el rigor en la sanción de aquellos que incumplen las normas del estado de alarma no se aplicasen en este caso. Que la impunidad no se convierta en un privilegio más de la iglesia católica", concluyen.