València en Comú, primero en oponerse a prorrogar el contrato del PP para la gestión de la plaza de Toros

València en Comú ha anunciado este viernes que se opondrá a apoyar la prórroga del contrato que en su día aprobó el PP para la gestión de la plaza de Toros.

El partido vinculado a Podemos ha sido el primer socio de Gobierno de la Diputación de València, gobernada por el PSPV con el apoyo del partido morado, de Compromís y de Esquerra Unida (EU), en manifestarse contrario a la prolongación del pliego de condiciones al entender que, tal y como informó eldiario.es, permitiría incluso más festejos taurinos que el último aprobado por el Partido Popular.

Según han informado desde València en Comú, el partido "mantiene firme su compromiso contra el maltrato animal. Por ese motivo, no podemos apoyar las decisiones políticas tomadas respecto a la plaza de Toros de València por la

Diputación Provincial".

Las mismas fuentes han explicado que "por un lado, no podemos apoyar la prórroga de un acuerdo que es herencia del Partido Popular".

Así mismo, "nos mostramos contrarios al borrador propuesto por el responsable del área y presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, en el que se pretende dejar en manos del posible concesionario si se producen o no corridas, y cuántas al año. Una propuesta dejaría en manos de la empresa de turno qué actividades se realizan en la plaza".

El diputado provincial de la formación morada, Berto Jaramillo, ha asegurado que no apoyarán "ningún pliego que no apueste por que no se produzcan corridas de toros. El Ayuntamiento de València ya se ha posicionado en este sentido bajo el criterio de maltrato cero y no se entiende que los mismos partidos que respaldan esta visión, permitan que se siga produciendo maltrato animal en el corazón de nuestra ciudad".

Además, ha añadido que no aprovechar la oportunidad "sería un caso flagrante de falta de valentía para acercarse a posiciones progresistas y romper con políticas asociadas a lo peor de nuestro pasado reciente".

"Nuestro grupo politico -añade Jaramillo - defiende un modelo de sociedad donde no caben los espectáculos con maltrato animal. Además, la externalización de un recurso público de la envergadura de la plaza de Toros, o la capacidad de influir en qué actividades se realizan, dejando en manos de la empresa la decisión, es un dejación de funciones en la generación de políticas públicas, por ejemplo culturales, que no tiene ninguna justificación".

En su momento, Toni Gaspar (PSPV), argumentó que el actual contrato se prorrogarlia durante un año para no "atar las manos a los gestores que ganen las próximas elecciones", como hicieron los populares en 2015.

Como informó eldiario.es, la empresa Simón Casas fue la adjudicataria del contrato de gestión para actividades taurinas en febrero del año 2015 con las condiciones establecidas en un pliego elaborado por el PP, tres meses antes de los comicios que por los que perdieron el control de la administración provincial.

El contrato fija como obligatorias las ferias de Fallas y de Julio que mantienen la plaza ocupada durante 60 días, pudiendo establecer dos novilladas fuera de la plaza de València en otras localidades de la provincia. Por estos festejos, la mencionada empresa abona a la Diputación un canon anual de 200.000 euros más IVA.

Sin embargo, el pliego también prevé la posibilidad de realizar festejos optativos durante todos los días que considere oportuno, por los cuales se abonarían cuantías adicionales.