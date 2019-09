Música, cine, feria y buses gratis: Así celebra València la Semana de la Movilidad

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentado este miércoles las actividades programadas dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que comenzará el 16 de septiembre y concluirá el día 22.

Grezzi ha desgranado las distintas actividades dirigidas a todo tipo de públicos dentro de una iniciativa que en València es "la celebración de que estamos a la

vanguardia de la movilidad sostenible en España".

"Queremos involucrar a toda la ciudadanía, y por eso nos sumamos de una manera entusiasta a esta Semana de la Movilidad que este año tendrá como lema Camina amb nosaltres".

Grezzi se ha referido a las actividades para involucrar a los más pequeños a través de sus colegios, como como los concursoS 'Dibuja tu autobús' o 'Diseña tu tarjeta Móbilis', en los que se espera que participen 80 colegios de la ciudad.

También ha destacado la iniciativa 'Las multas morales de Tonucci', nacidas de una idea del pedagogo Francesco Tonucci; el Festival Internacional de Cinema Ciclista Rueda València, con la proyección de la película 'Wonderful losers a different World', el día 19 en la Sala Off; la feria de la Movilidad sostenible, el 21 de septiembre en la placa de l’Ajuntament (Una feria para descubrir todas las formas de movilidad sostenible. Con actividades, exposición y circuito).

El 22 de septiembre, Día sin Coches, también la plaça de l’Ajuntament acogerá el espectáculo/concierto 'By Bike at the Opera', a las 12 horas, habrá paseos en bicicleta y se podrá disfrutar del espectáculo acrobático 'Artic Cycling Freestyle'.

El edil ha explicado que el sábado 21 de septiembre habrá cortes parciales en la plaza del Ayuntamiento, mientras el 22 de septiembre estará cerrada al tráfico por completo para garantizar la seguridad de los asistentes a las diferentes actividades.

Además, tanto el día 21 como el día 22 (fin de semana) quienes lo deseen podrán viajar gratis en la EMT. Si validan con la tarjeta multitítulo habitual no les contará el viaje, y si carecen de ella les será entregado gratuitamente un título de viaje, "porque el ticket de viaje también es un seguro de viaje", ha puntualizado.

Grezzi, que ha recordado que "las actividades programadas pretenden abarcar todos los aspectos de la movilidad y a toda la sociedad para avanzar en los resultados que ya hemos conseguido y en la consolidación de ese nuevo modelo de movilidad que estamos construyendo en València".

El concejal de Movilidad ha insistido especialmente en el esfuerzo realizado durante el pasado mandato "para mejorar la movilidad de los viandantes en la ciudad".