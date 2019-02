València paraliza los permisos de apartamentos turísticos en el centro hasta la aprobación de una ordenanza

El Ayuntamiento de València creará una ordenanza específica para regular los apartamentos turísticos ubicados en edificios residenciales.

El próximo lunes, la comisión de Urbanismo debatirá el Plan Especial de Ciutat Vella (PEP) con la incorporación de las alegaciones, tras el que se volverá a someter a exposición pública durante un periodo de 20 días, durante los cuales los vecinos podrán volver a presentar alegaciones a las modificaciones introducidas.

Entre los cambios que presentan destaca, por un lado, la ampliación del ámbito de Predominancia Residencial del área de calificación residencial, que ahora incluirá la zona Este de intramuros del barrio de Seu de Xerea hasta la calle la Paz –esta incluida- y también las viviendas que se encuentran entre la avenida del Oeste y San Vicente y las calles Adressadors y Gravador Selma, incluyendo la propia avenida.

Asimismo, se amplía el ámbito de Predominancia del Comercio Tradicional y Establecimientos Emblemáticos. Ahora incluyen como nuevos ejes comerciales tradicionales la calle Navellos, Micalet y tanto la plaza de la Mare de Déu como la de la Reina.

Además, para toda el área de calificación residencial, se añaden condiciones que limitan los usos no residenciales en edificios de uso mixto, residencial-terciario.

El objetivo es mantener el equilibrio de uso residencial con el resto de usos no residenciales que pueden convivir en un edificio, por lo que la superficie construida de locales no residenciales no podrá ser superior al 50 % del total de la superficie construida del edificio.

Por otro lado, se establece un régimen transitorio para las viviendas turísticas ocasionales (las que se pueden alquilar hasta 60 días al año). Hasta que no se apruebe una ordenanza que establezca los mecanismos de control y sanción, esta modalidad de apartamento turístico no será compatible y no se autorizará.

En cuanto a la ocupación de espacios libres públicos por las terrazas, la obligación de dejar 3 metros libres en las calles se aplicará en los entornos de protección de monumentos, sin perjuicio de lo que esté regulado en la ordenanza de ocupación de la vía pública. En el caso de las plazas, estos espacios solo podrán ocupar un 20 % de su superficie como máximo.