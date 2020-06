València cierra las playas la noche de San Juan desde las 19.00 horas para evitar aglomeraciones

El Ayuntamiento de València blindará las playas de la ciudad para evitar aglomeraciones que puedan suponer un perjuicio para la salud pública durante la noche de San Juan.

Con el objetivo de evitar un repunte de contagios por el virus de la COVID-19, la Jefatura Superior de la Policía Local ha diseñado un operativo especial que contará con 192 agentes, 510 vallas, la unidad de caballería y drones para evitar el acceso y las celebraciones en las playas de la Malva-rosa, Cabanyal, Pinedo, El Saler y El Perellonet.

"La pandemia no ha pasado, debemos seguir extremando las precauciones", ha advertido el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. "El dispositivo policial especial para la Noche de San Juan necesita de la responsabilidad individual y colectiva. No debemos bajar la guardia, aunque finalice el Estado de Alarma, la pandemia no ha acabado".

El operativo especial de la Noche de San Juan ha arrancado a primera hora de este lunes día 22 con el depósito de las vallas que impedirán acceder a las playas de la ciudad mañana martes día 23 por la noche.

Seguirá con el cierre de accesos y la prohibición de entrada a las playas a partir de las 19.00 horas del martes 23, así como vigilancias discrecionales por parte de los casi 200 agentes con los que contará el dispositivo especial para evitar cualquier tipo de celebración en las playas de la ciudad.

"Todo un dispositivo policial que está acompañado del resto de medidas aprobadas en la Junta de Gobierno para evitar aglomeraciones que puedan suponer un repunte de contagios ante la dificultad para mantener distancias interpersonales de seguridad, y estará perfectamente coordinado con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de las reuniones que se han mantenido con la Delegación de Gobierno", ha explicado el edil de Protección Ciudadana.