València connecta els barris a l’anell ciclista del centre per completar la seua xarxa segregada de carrils bici

La xarxa de carrils bici de doble direcció i segregats sobre la calçada creixerà de manera significativa a València en els mesos que queden de mandat amb l’objectiu de connectar les zones més perifèriques amb l’anell ciclista.

Els barris de Campanar, Benicalap, la Saïdia, el Pla del Real, l’Eixample o els Camins al Grau estrenaran noves infraestructures que arribaran al centre històric.

L’Ajuntament té ja molt avançats els treballs en les avingudes de Joan XXIII, Burjassot, Manuel Candela-Tomàs de Montañana, Mestre Rodrigo i Sancho Tello Jeroni Monsoriu.

A més, acaba d’iniciar les obres de nous carrils bici a les avingudes de Suècia, Regne de València i a la marginal del riu entre el pont de Fusta i el pont de les Arts.

Divendres passat va començar l’execució de les obres a la marginal esquerra del jardí del Túria als carrers de Mauro Guillén i el Pla de la Saïdia, el tram més pròxim a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI).

En concret, s’han iniciat les actuacions per a desplaçar la mitjana existent cap a l’antic llit, de manera que davant l’EOI a la calçada queden el nou carril bici bidireccional, el mateix nombre de carrils de trànsit motoritzat en sentit oest i un carril EMT/taxi, a més d’un altre carril de lliure circulació en sentit est.

En aquest tram, a més, es baixaran els aparcabicis de la vorera per recuperar l’espai per als vianants, se situarà un estacionament de Valenbisi i es crearà un altre pas de vianants entre el pont de Sant Josep i el carrer del Doctor Olóriz.

De la mateixa manera, es crearà un itinerari segregat i bidireccional per facilitar el trànsit ciclista entre la rampa d’accés al jardí del Túria i el pont de Sant Josep.

Aquest carril bici de 1.275 metres unirà el pont de Fusta amb el pont de les Arts pel lateral més allunyat a l’antic llit i en el seu recorregut connectarà amb els carrils bici de Pare Ferris, l’avinguda de la Constitució –que pròximament també tindrà carril fins a la Ronda Nord–, el carrer d’Almassora per Santa Amàlia, el pont de Fusta i el pont de les Arts.

D’altra banda, han començat les obres en el nou carril bici de l’avinguda de Suècia, concretament en el tram que va pel carrer del General Gil Dolz, on l’espai que ocuparà el carril s’ha barrat i s’hi han instal·lat elements de segregació, que s’espera que estiguen col·locats abans del cap de setmana.

Aquest carril completarà l’itinerari segregat i segur entre el pont de les Flors i Blasco Ibáñez per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal i ampliarà el concepte de xarxa connectant carrils ja existents.

Finalment, també estan ja en marxa les obres del carril bici de l’avinguda del Regne de València, que unirà l’Albereda pel pont del Regne fins al carrer de Xàtiva, passant pel carrer de Russafa.

El pla de l’obra preveu executar abans de l’aturada nadalenca tot el tram comprés entre Peris i Valero i la marginal del riu, i quedarà per a l’any vinent l’execució de la resta dels 1.700 metres de carril bici segregats en calçada, que se situaran apegats al bulevard central, exceptuant l’últim tram entre el carrer de Sant Valer i la Gran Via del Marqués del Túria, on s’emplaçaran entre la zona d’estacionament de cotxes i motos i la vorera.

Quant al carrer de Russafa, se situarà, de nou, pel lateral esquerre en el sentit del trànsit rodat.

Amb aquests carrils, els que ja estan en marxa i els que s’executaran d’ací a poc, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha considerat que "la ciutat disposarà ja per fi d’una vertadera xarxa per a facilitar de manera segregada i segura la mobilitat de vehicles sostenibles".

A més d’aquests huit nous carrils bici ja en obres, l’Ajuntament té previst executar en els pròxims mesos nous itineraris ciclistes a la Gran Via de Ferran el Catòlic i Ramón y Cajal, en les avingudes del Cid, de la Constitució, del Primat Reig i al carrer d’Alacant.

En l’avinguda del Port es farà una primera fase que consistirà a baixar a la calçada el tram entre el carrer de la Serradora i el final de l’avinguda, en la zona portuària. Serà un carril bici separat de la resta del trànsit amb vorades.