El proyecto de 400 millones maldito: naufraga el enésimo intento del Valencia C. F. de finalizar su estadio

La operación urbanística para el traslado del viejo Mestalla, uno de los pelotazos urbanísticos más sonados de la época de la burbuja inmobiliaria valorado en 400 millones de euros que a punto ha estado de acabar con la viabilidad de la entidad deportiva más importante de la Comunitat Valenciana y que ha dejado un enorme esqueleto de hormigón durante una década en uno de los principales accesos a la ciudad, ha saltado por los aires.

El Valencia C. F. ha anunciado este domingo que, en relación con la oferta vinculante que fue presentada por la cooperativa ADU Mediterráneo S.L. para la adquisición de los terrenos donde está ubicado el actual Camp de Mestalla, ambas partes, de mutuo acuerdo, han convenido que no se dan las circunstancias para la formalización de la operación, al no haberse cumplido las condiciones materiales acordadas para su ejecución en los plazos previstos.

Estas condiciones pasaban por ofrecer al club antes del 31 de marzo garantías de pago para la compra de los terrenos del viejo Mestalla, valorados en unos 125 millones de euros.

Para ello, la cooperativa necesitaba, por un lado, que el operador comercial que se comprometió a quedarse con la explotación del terciario aportara avales de los 25 millones de euros en los que se valora la zona comercial, y por otro, que al menos un 70% de los compradores de las 414 viviendas resultantes (podrían reducirse a 370 en función de la demanda de las dimensiones de las viviendas) se dieran de alta como cooperativistas, para lo que debían aportar 30.000 euros como adelanto del pago de los pisos. Esta última parte ha sido finalmente el gran escollo.

Según el club, dicha finalización de la oferta vinculante presentada se produce con efectos inmediatos e implica que concluye el periodo de exclusividad en la negociación de la operación de venta del que disfrutaba ADU hasta esta fecha.

Así, a partir de este momento, el Valencia C. F. afirma que va a analizar diferentes alternativas con el mismo objetivo de llevar a cabo la operación en su conjunto, incluida la reanudación de las obras de construcción del nuevo estadio. Una de esas alternativas podría pasar por una ampliación de capital que cubriría integramente el propietario del club, Peter Lim.

Sin perjuicio de ello, desde el club aseguran que ADU va a seguir buscando las adecuadas garantías financieras para su proyecto con el objetivo de poder alcanzar en el futuro, en su caso, un nuevo acuerdo de venta con el Valencia CF que sea satisfactorio para ambas partes, si bien ya, desde este momento, en condiciones de negociación sin exclusividad.

Detalles del proyecto

El proyecto de reurbanización de los terrenos del viejo estadio de Mestalla que finalmente se ha visto truncado, denominado Residencial Acequia de Mestalla, incluía la construcción de siete torres de 22 alturas, un jardín a dos niveles, un zócalo comercial de 18 metros de altura, un párking público y uno privado y un "hito" denominado 'El punto de saque' que homenajeará al campo y al València CF justo en el lugar en que se encuentra el centro del terreno de juego.

El proyecto preveía siete torres de viviendas, dos serán para el Ayuntamiento y las otras cinco, para la cooperativa. Estos edificios, de 22 alturas, se levantarían sobre un zócalo de 18 metros de altura en el que se ubicará una zona terciaria o comercial de 26.000 metros cuadrados.

El jardín, por su parte, tendría 25.000 metros cuadrados, y en el centro, se mantendría el círculo central del estadio de Mestalla en el mismo lugar en que se ubica actualmente. En la planta superior -que se encuentra a pie de calle- se preveían juegos infantiles y paseos peatonales y los que se accedería desde las avenidas de Suecia y Aragón por dos canales bajo los edificios y un paseo lateral.

También se preveía ubicar un centro de salud y un centro escolar accesibles a pie de calle, así como cuatro zonas de comunicación para bajar a la planta inferior del jardín y a los aparcamientos.