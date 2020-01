València declara la guerra a los excrementos caninos: 1.000 carteles en jardines advertirán de multas de 150 euros por no retirarlos

Bajo el lema 'El gos es teu, el barri de totes y tots' (el perro es tuyo, el barrio de o¡todas y todos), el Ayuntamiento de València ha anunciado la puesta en marcha de una ambiciosa campaña de concienciación para tratar de reducir la presencia de excrementos caninos por las calles y zonas verdes de la ciudad, uno de los principales motivos de queja de asociaciones vecinales y de comerciantes.

El vicealcalde y concejal de Residuos Urbanos, Sergi Campillo, ha comentado que, pese a que el equipo de Gobierno ha incrementado desde 2015 la inversión en limpieza en 20 millones de euros, pero que no pueden estar aumentando los recursos de forma indefinida: "creemos que ahora es momento de incidir en la concienciación porque la limpieza es cosa de todos y todas, si en nuestra casa no tiramos papeles al suelo y limpiamos cuando nuestra mascota hace sus deposiciones, lo mismo debemos hacer en las calles de la ciudad".

La imagen de la campaña es un perro que sujeta un cartel con el lema 'Jo no puc recollir-ho. Tu sí' (yo no puedo recogerlo. Tú sí) y que recuerda que la sanción por no retirar la deposición asciende a 150 euros.

Además de instalar cartelería en los soportes publicitarios de las calles y vídeos con la campaña en el canal de los buses de la EMT, la novedad de esta campaña radica en que se plantarán mediante estacas 1.000 siluetas del perro de la campaña en la que recuerda la cuantía de la sanción en los jardines y alcorques en los que los servicios de limpieza han detectado más presencia de excrementos.

Además, se distribuirán por comercios, asociaciones vecianles y locales de hostelería vinilos con la imagen de la acción para que la instalen en sus puertas de acceso o escaparates.

Según Campillo, los servicios de limpieza retiran de media 5,7 excrementos por cada 500 metros cuadrados de zonas de verdes al día y 2,7 por cada 500 metros de acera o vía pública.

Además, ha explicado que el Consistorio estudiará poner en marcha el análisis de ADN de los excrementos abandonados en la calle para localizar a los dueños de los perros y sancionarles.